춘천 우두동 110여 점포, 골목형상점가 지정…온누리상품권 쓴다

춘천시가 소상공인 점포 110여 개가 밀집한 우두동 일대를 지역 내 9번째 골목형상점가로 지정했다.

육동한 춘천시장은 16일 영서로2756번길 일원에서 열린 우두동 골목형상점가 지정 확인서 수여식에 참석해 박진환 우두동 상인회장에게 지정 확인서를 전달했다.

▲우두동 골목형상점가 지정 확인서 수여식. ⓒ춘천시

육 시장은 이어 상인들을 격려하며 현장의 애로사항을 들었다.

이번 지정으로 춘천시 골목형상점가는 강대후문과 후평3동행복마을·뒤뜰·한림대·낙원동·브라운가·조운동·강촌에 이어 우두동까지 모두 9곳으로 늘었다.

골목형상점가는 소상공인 점포가 밀집한 구역을 지방자치단체가 지정해 상권 활성화 지원을 받을 수 있도록 돕는 제도다.

우두동 골목형상점가 내 점포들은 앞으로 온누리상품권 가맹점으로 등록할 수 있다.

중소벤처기업부와 강원특별자치도가 추진하는 상권 활성화 공모사업에도 참여할 자격을 갖췄다.

경영환경 개선, 시설 정비 등 각종 지원사업과 연계해 상인들의 영업 여건과 상권 경쟁력을 높일 수 있다.

▲우두동 골목형상점가 지정 확인서 수여식. ⓒ춘천시

춘천시는 올해 골목형상점가 지정 점포 수 기준을 15개 이상으로 추가 완화하며 상권 단위 지원 대상을 넓혔다.

앞으로도 상인회와 소통하며 상권별 특성에 맞는 지원사업을 발굴하고 소상공인이 체감하는 골목상권 활성화 정책을 이어가기로 했다.

육동한 춘천시장은 "전통시장과 골목형상점가는 상권이 자리 잡은 모습도 장사하시는 여건도 다르다"며 "강북에 사는 분들이 늘어나는 만큼 주민의 일상 가까이에 있는 우두동 골목상권을 더 세심하게 살피겠다"고 말했다.