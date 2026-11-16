경주시, 미국서 투자 수출 관련 업무협약 잇따라 체결하며 투자유치 행보

주낙영 경주시장을 단장으로 미국을 방문중인 경주시 투자유치단이 미국 현지 기업·기관과 잇따라 업무협약을 체결했다.

경북 경주시 투자유치단슨 지난 8일부터 15일까지 미국 앨라배마·조지아·뉴욕·뉴저지를 방문해 현지 기업·기관과 투자·수출·관광 분야 협력 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.

경주시에 따르면 주낙영 경주시장 일행은 현지시간 12일 뉴욕에서 KOTRA 뉴욕무역관과 지역기업의 미국시장 진출·수출 확대 방안을 논의하고, 현지 기업인과 투자 관계자를 대상으로 경주시 투자환경설명회를 열었다.

설명회에는 경주지역 기업인 ㈜에스피씨아이와 ㈜비엠테크솔루션이 참여해 첨단 화학소재와 로봇·드론 분야의 기술과 사업을 소개하고, 현지 기업인들과 협력 가능성을 모색했다.

이어 뉴욕 한인회관에서 열린 투자·관광유치 간담회에서는 현지 한인 경제인과 동포사회 지도자들에게 경주의 투자환경과 관광자원을 소개하고 뉴욕한인회와 교류협력 업무협약을 체결했다.

이날 간담회에는 동포사회 지도자와 경제인 70여 명이 참석했으며, 대표단은 내년 경주에서 열리는 세계한상대회 참여와 경주 방문을 당부했다.

13일에는 미국 최대 아시아 식품 유통기업인 H마트의 뉴저지주 본사를 방문해 권일연 대표와 경주 농식품의 미국시장 진출 확대 및 투자협력 방안을 논의하고 업무협약을 체결했다.

같은 날 뉴욕에서는 씨티그룹 전문가들과 중간선거 이후 통상·관세 변화, 경주 자동차부품·원전·SMR 기업의 대미 진출 전략을 논의했다. 씨티그룹 측은 AI 데이터센터 확대로 전력 수요가 늘면서 SMR이 초당적 대안으로 부상하고 있다고 진단했다.

앞서 대표단은 현지시간 9일에는 앨라배마주 루번에서 경주시·경주시의회·일지테크·ITAC 간 전략적 투자 파트너십 업무협약을 체결했고, 10일에는 현대자동차 앨라배마 생산법인과 인팩 신규 공장을 방문해 생산시설과 북미 공급망 등을 살폈다.

11일 조지아주 애틀랜타에서는 KOTRA 애틀랜타무역관장과 애틀랜타 관광청(ACVB) 관계자를 만나고, 조지아 국제컨벤션센터를 방문해 관광·MICE 분야 운영 사례를 살폈다.

주낙영 경주시장은 “업무협약이 투자·수출·관광 분야의 실질적인 성과로 이어지도록 후속 협의를 이어가겠다”고 강조했다.