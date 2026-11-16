군위 전통시장·골목상권에 활기...주민 주도 장터·골목축제 잇따라

▲군위군 우보시장 일원에서 열린‘우보시장 1일 장터’에서 관계자들이 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구군위군

침체된 전통시장과 골목상권에 주민들이 직접 기획하고 참여하는 장터와 축제가 잇따라 열리면서 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣고 있다.

경북 군위군이 전통시장의 옛 정취를 살리고 골목상권의 경쟁력을 높이기 위해 마련한 '우보시장 1일 장터'와 '2026 의흥 어슬렁길 골목축제'가 주민과 방문객들의 호응 속에 성황리에 마무리됐다.

16일 군위군에 따르면 우보시장 일원에서 열린 '우보시장 1일 장터'는 오랜 세월 지역 주민들의 생활공간이자 만남의 장소였던 전통시장을 문화와 즐거움이 어우러지는 공간으로 재 조명됐다.

특히 이번 행사는 지역 주민들이 직접 아이디어를 제안하고 주민참여예산으로 추진했다는 점과, 행사의 기획부터 운영과 공연 참여까지 주민들이 주도적으로 나서면서 단순한 일회성 행사를 넘어 주민이 함께 만들어가는 지역 상권 활성화 모델을 보여줬다.

5일마다 열리는 우보시장은 그동안 지역 주민들이 농산물과 생선 등을 사고팔며 이웃 간 정을 나눠온 전통 오일장으로, 이날 시장에는 먹거리와 농산물, 과일 등을 판매하는 플리마켓이 마련돼 방문객들에게 장보는 즐거움을 선사했다.

아울러 시장 곳곳에서는 YES밴드와 초청가수 김상우의 공연을 비롯해 국악과 색소폰, 통기타 연주 등 다양한 문화공연이 펼쳐졌으며, 특히 지역 주민들이 직접 공연을 기획하고 무대에도 참여해 관람객과 출연자가 함께 어우러지는 주민 참여형 축제의 분위기를 연출했다.

▲군위군이 지난 15일 의흥시장 및 주변 골목상권 일원에서 '2026 의흥 어슬렁길 골목축제'를 개최하고 있다 ⓒ대구 군위군

지난 15일에는 의흥시장과 주변 골목상권 일원에서 '2026 의흥 어슬렁길 골목축제'가 열려 지역의 역사와 골목의 정취를 활용한 또 다른 상권 활성화 가능성을 보여줬다.

'흥(興)미(味)로운 골목이야기'를 주제로 열린 이번 축제는 문화공연과 체험 프로그램, 먹거리 장터, 플리마켓 등으로 꾸며졌으며, 특히 시장 안에 머무르지 않고 주변 골목길까지 행사 공간을 확장해 방문객들이 의흥의 다양한 매력을 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

행사장에서는 흥겨운 공연과 함께, 각종 만들기 체험, 어린이 놀이 프로그램도 운영돼 가족 단위 방문객들의 발길을 이끌었다. 플리마켓과 먹거리 장터에도 방문객들이 몰리면서 시장과 골목 곳곳에 활기가 더해졌다.

가장 눈길을 끈 프로그램은 의흥의 골목길을 따라 진행된 '골목 스탬프 투어'였다.

방문객들은 골목 곳곳에 마련된 체험과 미션에 참여하며 평소 무심코 지나쳤던 골목의 풍경과 지역의 소박한 매력을 발견했으며, 빠르게 이동하는 관광이 아닌 천천히 걸으며 지역의 역사와 정취를 느끼도록 기획해 의흥만의 차별화된 골목 관광 콘텐츠로 가능성을 보여줬다.

'어슬렁길'은 옛 선비들이 거닐던 의흥의 골목길을 천천히 걸으며 지역의 역사와 향토적 정취를 느낀다는 의미를 담고 있으며, 특히 지난 5일 의흥 어슬렁길 일원이 골목형상점가로 지정되면서 골목상권 활성화를 위한 제도적 기반도 마련됐다.

두 행사에서는 소비촉진 환급행사도 함께 운영됐다. 문화공연과 체험, 먹거리 등 방문객의 관심을 끌 수 있는 콘텐츠에 지역 소비를 유도하는 프로그램을 결합해 행사 참여가 실제 시장과 골목상권의 매출 증대로 이어질 수 있도록 한 것이다.

우보시장이 주민들의 삶과 추억이 깃든 전통 오일장의 정체성을 살려 공동체 중심의 활력을 모색했다면, 의흥 어슬렁길은 역사와 골목이라는 지역 고유의 자원을 문화·관광 콘텐츠로 발전시켜 상권에 새로운 방문 수요를 창출했다는 점에서 차이를 보였다.

군위군은 이번 행사를 계기로 주민 참여형 지역축제와 전통시장·골목상권을 연계한 활성화 사업을 통해 지역 상권의 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.

김진열 군위군수는 우보시장 행사와 관련해 "주민들이 직접 아이디어를 내고 함께 준비하고 참여했다는 점에서 더욱 뜻깊다"며, "우보시장에서 시작된 작은 활기가 앞으로도 이어져 더 많은 사람들이 시장을 찾고 지역 상권이 다시 활기를 되찾는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

이어 의흥 어슬렁길 골목축제에 대해서는 "주민과 방문객들이 함께 어울리며 의흥의 정겨운 매력을 느끼는 뜻깊은 시간이 되었길 바란다"며, "축제의 활기와 열기가 의흥 어슬렁길 골목형상점가 전체로 이어지고, 상인들이 힘을 모아 더욱 활력 넘치는 골목상권으로 만들어가길 기대한다"고 밝혔다.

주민이 직접 만들고 지역의 특색을 콘텐츠로 활용한 이번 두 행사는 전통시장과 골목상권이 단순한 소비 공간을 넘어 문화와 공동체가 살아 숨 쉬는 지역의 중심 공간으로 거듭날 수 있다는 가능성을 보여줬다.