조우영 전주시의원 "15억 들인 전주천 주차장…연간 요금 수입 1700만원 수준"

▲조우영 전주시의원 ⓒ전주시의회

전북 전주시가 15억원을 들여 조성한 전주천 노상주차장의 유료 이용 대수가 1년간 5200여대에 그치면서 주민 편의를 고려한 운영방식 개선이 필요하다는 지적이 나왔다.

조우영 전주시의회 의원(중앙·풍남·완산·중화산1·2동)은 16일 열린 제436회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 동완산동 전주천 노상주차장의 운영 실태를 지적하며 시민들의 주차 불편을 해소하기 위한 대책 마련을 촉구했다.

조 의원에 따르면 전주시는 매곡교에서 완산교까지 전주천 일원에 시비 15억원을 투입해 노상주차장 159면을 조성했으며 지난해 10월부터 올해 10월까지 약 1년간 유료 이용 대수는 5223대, 주차요금 수입은 1704만원에 그쳤다.

반면 올해 상반기 경비와 환경관리 등에 사용된 유지관리비는 약 550만원으로 하반기에도 비슷한 비용이 발생한다면 연간 1100만원이 소요될 것으로 예상된다.

조 의원은 "15억원 공공예산을 투입한 주차장이 시민들의 주차 불편을 해소한다는 본래 목적에 충실하게 운영되고 있는지 반드시 따져봐야 한다"고 지적했다.

그는 "동완산동 일원에는 주민 전용 주차장이 없어 주민들이 인근 완산교회의 개방 주차장 200면을 이용하고 있지만 금요일 오전 9시부터 일요일 오후 4시까지는 이용이 제한돼 주말 주차 불편이 발생하고 있다"고 설명했다.

이에 조 의원은 △평일·주말과 시간대별 주차 수요에 따른 운영시간 및 요금 조정 △월정기권과 시간대별 할인제도 도입 △장기주차와 특정 차량의 독점 방지 대책 등을 제안했다.