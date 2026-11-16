[속보] AI커닝 우려에 '일타강사' 정승제·유대종 "대책 없으면 수능 연기해야"

대학수학능력시험을 사흘 앞두고 ‘AI 커닝’에 대한 우려가 커지고 있는 가운데, 수능 스타 강사들이 정부에 부정행위 방지 대책 마련을 촉구했다. 방법을 찾기 어렵다면 수능을 연기해야 한다는 목소리도 나왔다.

정승제 수학 강사는 16일 인스타그램에서 "수능을 연기하면 수험생과 학부모, 대학별 입시 일정에 큰 혼란이 생긴다"면서도 " "한 문제 차이로 합격과 불합격이 갈리는 시험에서 부정행위에 대한 의심을 안고 시험을 보게 해서는 안 된다"고 주장했다.

그는 "전문가가 아니라 이번 세무사 시험에서 사용됐다는 부정행위 방식을 원천적으로 차단할 방법도 알지 못하지만 항공 보안에 준하는 입실 검사, 휴대전화를 포함한 모든 전자장비 반입 금지, 시험장 내 전파 차단 등 방안을 찾아야 한다"고 강조했다.

이어 "일 년 동안 고통스럽게 공부한 수험생들이 인정해줄 만한 대책은 마련한 후 시험을 치르게 해야 한다"고 수능 연기론에 힘을 실었다.

유대종 국어 강사는 이날 인스타그램에서 "아이들에게 수능 시험을 분명히 공정한 시험이라고 가르쳐왔다"며 "대한민국에서 수능 입시라는 제도는 가장 공정한 제도여야 한다"고 썼다.

그는 "악의적인 누군가가 편법과 위법 행위로 좋은 점수를 쉽게 받을 수 있는 상황이라면 그러한 모든 행위는 반드시 차단되어야 한다"며 "정부 및 교육 관계자는 반드시 금일 중으로 AI 안경, 소형 카메라 등을 이용한 부정행위로 불공정이 조장되는 일이 없도록 대책을 강력하게 마련해 주시길 바란다"고 촉구했다.

이어 "모든 고사장에서 모든 아이들이 공정하게 시험을 볼 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 한다"고 주장했다.

▲정승제 수학 강사와 유대종 국어강사. 인스타그램 갈무리.

한편 정부는 이날 △매 교시 안경 전수점검 △부정행위 적발 시 고발 조치 등 엄정 대응 △시험장 내 모든 스마트기기 반납 △시험장 내 공공 와이파이 차단 검토 등 대응 방안을 발표하고 추가 대책을 고심 중이다.

경찰청도 각 시도청 수사계장을 팀장으로 하는 46명 규모의 수능부정챙위대책반을 구성하고 시도교육청과 핫라인을 구축하는 등 대비에 나섰다.

다만 최교진 교육부 장관은 ‘수능 연기론’에 대해서는 이날 국회 교육위원회 현안보고에서 "더 큰 혼란이 있을 수 있기 때문에 검토하기가 어렵다"고 밝혔다.