전주사랑상품권 33분 만에 ‘완판’ 대란…이수진 시의원 “충전 방식·공급 체계 손봐야”

▲이수진 전주시의원 ⓒ전주시의회

전북 전주시 지역화폐 전주사랑상품권이 충전 시작 33분 만에 소진되는 등 시민 불편이 반복되면서 공급 물량과 충전 방식 등을 개선해야 한다는 지적이 나왔다.

이수진 전주시의회 의원(비례대표)은 16일 열린 제436회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 전주사랑상품권의 시민 편의 중심의 운영체계를 마련할 것을 촉구했다.

이 의원에 따르면 전주사랑상품권 발행 규모는 2021년 2700억원에서 2022·2023년 각각 2400억원으로 줄었으며 2024년부터는 2000억원 수준이다.

올해도 당초 3000억원을 계획했으나 제3회 추가경정예산안 기준 2000억원으로 축소됐으며 추가 지방비를 확보하지 못하면 배정된 국비 142억5000만원 중 42억5000만원을 반납해야 하는 상황이다.

특히 올해 1월과 2월에는 각각 400억원을 공급할 계획이었지만 실제 충전액은 340억원과 298억원에 그친 반면 7월부터 9월까지는 월별 공급물량이 100억원으로 줄면서 온라인 물량이 충전 개시 당일 새벽에 모두 소진됐다.

지난 2일에는 시민 불편을 줄이기 위해 충전 시간을 기존 오전 0시15분에서 오후 3시로 변경했지만 접속자가 한꺼번에 몰리면서 2만명이 넘는 대기자가 발생했고 온라인 물량 58억원이 33분 만에 소진됐다.

이에 이 의원은 △PC 기반 충전 서비스 도입 △충전시간 변경 효과 점검 및 수요 맞춤형 공급계획 마련 △전북도 차원의 지역사랑상품권 통합 운영체계 구축 △운영대행 체계 평가 강화 등 4대 개선방안을 제안했다.

그러면서 "한정된 예산이 시민의 편익과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 전주시의 적극적인 개선해야 한다"고 말했다.