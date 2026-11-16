김윤철 전주시의원 “인사권자 눈치 보는 조직 안 돼…공정·투명 인사 촉구”

▲김윤철 전주시의원 ⓒ전주시의회

민선 9기 전북 전주시가 보은성 인사에 대한 우려를 해소하고 공직자의 능력과 성과를 중심으로 인사제도를 운영해야 한다는 지적이 나왔다.

김윤철 전주시의회 의원(노송동·인후1·2·3동)은 16일 열린 제436회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 조지훈 전주시장에게 공정하고 투명한 인사행정을 촉구했다.

김 의원은 "새로운 시정이 출범하면 시정철학과 정책 방향에 맞춰 조직을 정비하고 인사를 단행하는 것은 자연스러운 과정"이라며 "이제는 공직자들의 능력을 최대한 발휘하게 하고 실질적인 행정성과를 만들어 내는 데 집중해야 한다"고 강조했다.

특히 "업무성과보다 다른 요인이 인사에 더 큰 영향을 미친다는 인식이 확산된다면 공직사회의 사기는 떨어지고 행정에 대한 신뢰도 흔들릴 수밖에 없다"며 "승진은 근무연수나 관계가 아니라 업무능력과 책임감, 전문성, 성과 등을 종합적으로 고려해 이뤄져야 한다"고 주장했다.

이어 "공직사회가 인사권자의 눈치를 살피는 조직이 돼선 안된다"며 성과평가를 현실화하고 우수한 성과를 거둔 공직자에게 승진, 보직 등 합당한 기회를 제공해야 한다"고 요구했다.

아울러 "2027년부터는 잦은 보직 변경으로 업무의 연속성이 흔들리지 않도록 조직의 안정성과 전문성을 강화해야 한다"고 제안했다.

그러면서 "이제는 과거에 대한 보답보다 미래의 성과를, 개인과의 관계보다 조직의 경쟁력을, 인사권자의 만족보다 시민의 행복을 우선해야 한다"며 "능력과 성과 중심의 인사행정을 확립해 달라"고 촉구했다.

한편 전주시는 지난달 26일 민선 9기 핵심 정책 추진을 위한 조직개편안을 발표했으며 오는 12월 시행을 목표로 관련 절차를 진행하고 있다.