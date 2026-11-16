고령군, 성가의 집에 '산림복지 나눔숲' 조성...1억8천만원 전액 국비 확보

▲경북 고령군청 전경ⓒ고령군

경북 고령군이 복권기금으로 조성되는 녹색자금을 확보해 지역민을 위한 산림복지공간 조성에 나선다.

고령군은 한국산림복지진흥원이 주관한 '2027년도 녹색자금 지원사업' 공모에 선정돼 쌍림면 월막리 소재 '고령성가의 집' 내에 산림복지 나눔숲을 조성한다고 16일 밝혔다.

이번 사업은 총 1억 8천만 원의 사업비 전액을 국비로 지원받아, 고령성가의 집 부지 내 약 1411㎡ 규모의 공간에 다양한 수목과 초화류를 심고 산책로와 휴게시설 등을 설치해 자연 친화적인 녹색공간으로 탈바꿈시키는 사업이다.

특히 이번 나눔숲은 시설에 입소한 어르신들뿐 아니라 인근 마을 주민들도 함께 이용할 수 있도록 개방형 휴식공간으로 조성된다는 점에서 의미가 있다.

이는 일상에서 자연을 접하기 어려운 어르신들에게 숲을 가까이에서 느끼고 산책과 휴식을 즐길 수 있는 환경을 제공해 정서적 안정과 삶의 질 향상에 도움을 줄 것으로 기대된다.

군은 무엇보다 고령자와 보행약자 등 이동에 불편을 겪는 이용자들도 안전하고 편리하게 숲을 이용할 수 있도록 무장애 환경 조성에 중점을 둘 계획이다.

이를 위해 이용자의 신체적 특성과 이동 동선을 고려한 산책로를 조성하고 이동 편의성과 안전성을 확보하는 한편, 쾌적한 휴식공간으로, 다양한 수목과 초화류 식재를 통한 녹지공간 조성, 산책로 및 휴게시설 설치, 원활한 배수를 위한 시설 정비 등이 추진된다.

특히 단순히 나무를 심고 녹지를 늘리는 데 그치지 않고, 누구나 제약 없이 숲을 이용하고 자연과 교감할 수 있는 공간을 만드는 데 사업의 초점을 맞추고 있다.

이번 사업이 완료되면 고령성가의 집은 입소 어르신들이 자연 속에서 산책과 휴식을 즐기는 치유 공간이자 지역 주민들이 함께 이용하는 생활 속 녹색복지 공간으로 거듭날 전망이다.

고령군은 이번 녹색자금 확보를 계기로 산림복지 혜택에서 소외되기 쉬운 사회적 약자와 지역 주민들이 일상에서 숲의 가치를 누릴 수 있도록 녹색복지 기반을 확대해 나갈 방침이다.

고령군 관계자는 "복권기금으로 조성되는 녹색자금의 취지에 맞춰 사회적 약자를 포함한 지역 군민들이 숲이 주는 혜택을 누릴 수 있는 공간을 만들겠다"며 "앞으로도 군민의 삶의 질을 높이는 녹색복지 공간 확충에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 녹색자금은 복권기금을 재원으로 산림환경을 보호하고 사회적 약자와 소외계층의 산림복지 혜택을 확대하기 위해 지원되는 사업이다.