"버스만 빨라지고 전주시민들은 늦어도 되나?"…전주 기린대로 BRT 사업 '우려'

▲은영표 전주시의원 ⓒ전주시의회

올해 12월 개통을 앞둔 전북 전주시 기린대로 간선급행버스체계(BRT)가 일반차량의 교통혼잡을 가중시킬 수 있다는 우려가 제기됐다.

은영표 전주시의회 의원(팔복·송천2·조촌·여의동)은 16일 열린 제436회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 기린대로 BRT 개통 이후 예상되는 교통혼잡을 줄이기 위한 종합대책 마련을 촉구했다.

기린대로 BRT는 총사업비 약 448억원을 투입해 여의광장 교차로부터 한벽교까지 9.5㎞ 구간에 중앙버스전용차로와 정류장 등을 설치하는 사업이다.

은 의원은 "버스가 빨라진다고 해서 전체 교통환경이 반드시 좋아지는 것은 아니다"며 "기존 도로 중앙에 버스전용차로가 설치되면 일반차량의 통행 공간이 줄고 좌회전과 유턴 등 교차로 운영방식도 달라져 혼잡이 발생할 수 있다"고 지적했다.

특히 "최근 공사 과정에서 출퇴근길 교통정체가 이어지고 있는 가운데 개통 이후에도 일반차량의 통행 속도가 떨어지거나 주변 도로까지 정체가 확산될 수 있다"고 우려했다.

또한 은 의원은 "당초 330억원이었던 총사업비가 약 448억원으로 늘었고 이 중 전주시비만 224억원이 투입된다"며 개통 이후 유지관리비와 향후 확장사업에 따른 재정 부담까지 검증해야 한다"고 강조했다.

이를 위해 그는 개통 전후 버스와 일반차량의 통행시간, 교차로 지체시간, 이용객 변화 등을 조사하고 개통 후 3개월과 6개월 및 1년 단위로 평가 결과를 공개할 것을 제안했다.

그러면서 은 의원은 "BRT의 성공은 버스가 얼마나 빨라졌냐가 아니라 전주시민 전체의 이동이 얼마나 편리해졌느냐로 평가해야 한다"며 "버스 이용자에게는 더 나은 이동환경을 제공하고 승용차 이용자의 불편은 최소화해야 한다"고 촉구했다.