한·일 교육 교류 31년…강원 학생·교원 30명, 돗토리현 수업 참관

강원특별자치도교육청국제교육원이 도내 학생과 교원 30명을 파견해 일본 돗토리현과 교육 교류를 이어간다.

강원특별자치도교육청국제교육원은 지난 15일부터 오는 18일까지 3박 4일간 일본 돗토리현에서 2026년 한·일 학생 및 교원 국제교육교류 프로그램을 운영한다.

▲ 2026년 한·일 학생 및 교원 국제교육교류 프로그램. ⓒ강원특별자치도교육청국제교육원

이번 방문에는 속초중·홍천중·섬강고·한국소방마이스터고 학생 20명과 인솔단 및 교원 10명 등 총 30명이 참가했다.

이번 교류는 강원특별자치도교육청과 돗토리현 교육위원회가 1995년 자매결연을 맺은 이후 이어온 교육 협력의 일환이다.

양 기관은 지난해 우호교류 30주년 기념행사를 열었으며 올해는 현지 학교 방문과 공동 체험활동으로 상호 이해를 넓힌다.

방문단은 16일 돗토리현 교육위원회를 예방하고 돗토리시립 니시중학교와 돗토리현립 히가시고등학교에서 학교 소개와 수업 참관·학생 간 교류·문화체험에 참여한다.

17일에는 구라요시종합산업고등학교를 찾아 학생·교원 교류와 체험활동을 이어간다.

방문 기간 한·일 우호교류 바람의 언덕과 돗토리 사구 등 현지 문화·자연 자원도 둘러보기로 했다.

변미영 강원특별자치도교육청국제교육원장은 "이번 교류는 학생들이 일본의 교육과 문화를 직접 경험하고 또래 학생들과 소통하며 서로의 문화를 이해하는 소중한 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 양국 간 지속적인 교류를 통해 참여 학생과 교원의 국제적 감각과 세계시민 역량을 강화하도록 다양한 국제교류 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.