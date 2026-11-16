김회천 한수원 사장, 노조와 함께 월성본부에서 ʻ안전챙김 현장경영ʼ

김회천 한국수력원자력 사장이 노조와 노사합동으로 월성원자력본부에서 현장 위험 요인과 안전조치 이행 상태를 직접 확인하는 ‘안전챙김 현장경영’을 16일 시행했다.

이날 김 사장은 중앙노조위원장, 노동이사 등과 함께 월성4호기 주요 설비의 안전 개선 조치 현황을 집중 점검하고 안전한 작업환경 조성을 위해 노력해 온 직원들을 격려했다.

또 이자리에는 권원택 월성원자력본부장과 안철범 월성원자력본부 노조 위원장이 동행했다.

한수원 노사는 이번 현장경영에서 노사가 함께 현장 위험 요인을 확인하고 안전에 대한 인식과 책임을 공유하는 데 중점을 둬, 현장에서 제기된 의견을 안전관리 개선에 반영하고, 위험 요인 발굴부터 개선 조치와 사후관리까지 노사가 함께 챙기는 안전 실천의 중요성을 강조했다.

김 사장은 “안전은 개선 조치를 마치는 데서 끝나는 것이 아니라 현장에서 제대로 작동하는지 끝까지 확인하는 데서 완성된다”며, “노사가 함께 현장의 목소리에 귀 기울이고 작은 위험도 놓치지 않는 실천으로, 누구나 안심하고 일할 수 있는 일터를 만들어 나가겠다”라고 말했다.