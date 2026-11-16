호수정원에 춘천 나무 쓴다…지역 임업·조경업계와 손잡아

춘천시가 호수지방정원 조성 사업에 지역에서 생산한 나무를 활용하기 위해 지역 임업·조경업계와 손을 잡았다.

육동한 춘천시장은 16일 시청 접견실에서 춘천시임업인협회·춘천시조경협의회와 ‘춘천 호수정원 조성 협력을 위한 업무협약’을 했다.

▲춘천 호수정원 조성 협력을 위한 업무협약. ⓒ춘천시

협약식에는 송준호 춘천시임업인협회장, 전혜선 춘천시조경협의회장 등이 참석했다.

이번 협약은 춘천의 기후와 생육환경에 적응한 우수 수목을 호수지방정원 조성에 활용해 정착률을 높이고 지역 업체의 참여를 확대하기 위해 추진했다.

다른 지역 수목을 옮겨 심을 때 생기는 환경 적응 문제를 줄이고 정원의 품질을 높이는 데 초점을 맞췄다.

협약에 따라 춘천시는 지역 수목 활용 방안을 마련하고 협력체계를 지원한다.

춘천시임업인협회는 적합한 수목의 안정적 공급 기반을 다지고 춘천시조경협의회는 식재와 유지관리 기술을 공유해 정원 품질을 끌어올린다.

▲춘천 호수정원 조성 협력을 위한 업무협약. ⓒ춘천시

춘천시는 이번 협력을 계기로 호수지방정원 조성과 지역 정원산업이 동반 성장할 수 있도록 판로를 넓혀갈 방침이다.

육동한 춘천시장은 "이번 협약은 지역에서 자란 우수한 나무를 호수지방정원 조성에 활용하고 지역 임업·조경업계와의 협력을 강화하는 계기가 될 것"이라며 "지역의 자원을 적극 활용해 정원의 품질을 높이고 지역 정원산업에도 활력을 불어넣겠다"고 말했다.