국립대구과학관, 대학·연구기관 현장 누비며 미래 과학인재 진로 찾는다

▲경북바이오산업연구원, 국립경국대학교 백신생명공학전공 사이언스 루프 탐방 장면ⓒ국립대구과학관

청소년들이 교실에서 접하던 과학기술을 실제 연구실과 산업 현장에서 경험하며 미래 진로를 탐색하는 특별한 시간이 마련됐다.

국립대구과학관은 최근 안동·영주 권역에서 학생과 보호자 등 22명이 참여한 가운데 가족형 과학·진로교육 프로그램인 '사이언스 루프 탐방' 3차 프로그램을 운영했다고 16일 밝혔다.

이번 탐방은 지역 대학과 연구기관, 산업지원기관을 직접 방문해 지역의 핵심 과학기술과 산업 현장을 살펴보고, 관련 전공과 직업을 구체적으로 이해할 수 있도록 기획됐으며, 특히 스마트제조·정밀기계 분야와 백신·바이오 분야를 중심으로 교육과 연구, 산업 현장을 연결해 청소년들이 과학기술의 실제 활용 과정과 진로 가능성을 경험하도록 했다.

첫 번째 방문지는 한국폴리텍대학 영주캠퍼스였다.

참가자들은 이곳에서 러닝팩토리와 로봇·자동화 교육시설을 둘러보며 제조업의 디지털 전환과 자동화 기술이 교육 현장에서 어떻게 구현되는지 살펴보면서, 실제 산업 현장에서 활용되는 생산공정과 자동화 설비를 바탕으로 스마트제조 분야의 기술적 특징을 이해하고, 관련 분야에서 요구되는 전문 기술과 직무에 대해서도 알아봤다.

이는 단순히 기계를 관람하는 데 그치지 않고 미래 제조산업을 이끌어갈 기술인력의 역할과 진로를 생각해 보는 기회가 됐다.

이어 한국생산기술연구원 하이테크베어링기술센터를 방문해 정밀기계 산업의 핵심 부품인 베어링의 시험·평가시설과 연구장비를 살펴봤다.

▲한국생산기술연구원 하이테크베어링기술센터 사이언스 루프 탐방 장면ⓒ국립대구과학관

참가자들은 베어링이 다양한 산업기계와 제조설비에 적용되는 과정, 제품의 성능과 품질을 검증하는 연구시설의 역할 등을 현장에서 확인했으며, 이를 통해 일상에서 쉽게 접하기 어려운 정밀기계 기술이 실제 산업 경쟁력과 어떻게 연결되는지 이해하고, 연구개발과 시험·평가 분야의 직무도 살펴봤다.

안동에서는 백신·바이오산업을 중심으로 탐방이 이어졌다.

국립경국대 백신생명공학전공에서는 백신 연구와 관련 산업을 주제로 한 특강을 듣고, 대학 교수진의 설명을 통해 백신 개발과 생명공학 분야의 연구 과정, 관련 대학 전공에서 배우는 내용과 연구환경을 직접 경험했다.

이어 경북바이오산업연구원을 방문해 바이오산업 관련 시설을 살펴보고 연구직무 특강에 참여했다.

참가자들은 지역 바이오산업의 연구·개발 환경과 산업 현장에서 수행하는 업무를 알아보며 생명공학 분야의 진로를 구체적으로 그려보는 시간을 가졌다.

이번 탐방의 특징은 대학 교수와 연구기관 연구진이 직접 전공과 연구 분야, 실제 직무를 설명하고 참가자들이 관련 교육·연구시설과 장비를 함께 체험하도록 구성했다는 점이다.

학생들은 이를 통해 과학기술이 교과서 속 이론에 머무는 것이 아니라 대학의 전공 교육과 연구활동, 산업 현장의 생산기술 및 전문직업으로 이어지는 과정을 현장에서 확인했으며, 보호자들 역시 자녀와 함께 지역의 과학기술 인프라와 미래 유망산업을 살펴보며 진로에 관한 이해를 넓혔다.

프로그램에 대한 참가자들의 반응도 긍정적이었다.

탐방 후 참가자 18명이 응답한 만족도 조사에서 전반적인 만족도는 5점 만점에 4.78점 기록과 함께, 재참여 의향은 4.89점으로 높게 나타났으며, 대구·경북 과학기술과 산업에 대한 인식도 4.83점으로 조사됐다.

특히 보호자 10명을 대상으로 실시한 자녀 진로지원 효과 조사에서는 4.90점을 기록해 가족이 함께 참여하는 현장 중심 진로교육의 효과를 확인했다.

이번 3차 탐방을 끝으로 국립대구과학관은 올해 김천·구미, 포항·경주, 안동·영주 등 대구·경북 3개 권역에서 진행한 '사이언스 루프 탐방'을 모두 마무리했다.

권역별 산업 특성을 반영한 프로그램 구성도 눈길을 끌었다.

김천·구미에서는 모빌리티·종자·방위산업을, 포항·경주에서는 방사광·에너지·지질 분야를, 안동·영주에서는 스마트제조·정밀기계·백신·바이오 분야를 중심으로 지역 대학과 연구기관을 연계한 탐방을 운영했다.

이를 통해 지역마다 특화된 과학기술과 산업자원을 청소년 진로교육 콘텐츠로 확장하고, 학생들이 자신이 생활하는 지역의 과학기술 경쟁력과 미래 성장 가능성을 직접 확인할 수 있도록 했다.

국립대구과학관은 올해 운영 성과를 바탕으로 가족형 현장 탐방과 전문가 멘토링, 실제 연구시설·장비 체험을 결합한 과학·진로교육 프로그램을 더욱 발전시켜 나갈 계획이다.

이난희 국립대구과학관장은 "사이언스 루프 탐방은 청소년들이 지역의 과학기술과 산업 현장에서 미래 진로를 직접 발견할 수 있도록 기획한 프로그램"이라며 "앞으로도 지역의 대학·연구기관·산업 자원을 연결해 학생과 가족이 함께 미래를 탐색할 수 있는 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 지역의 대학과 연구기관이 보유한 첨단 기술과 연구 인프라를 청소년 진로교육에 접목한 이번 프로그램은 지역 산업에 대한 이해를 높이는 동시에 미래 과학인재를 키우는 지역 연계 교육 모델로 의미를 더하고 있다.