▲전북 전주시의 한 가정에서 새 샤워기 필터를 불과 약 20분간 사용한 뒤 촬영한 모습. 흰색 필터가 갈색으로 변색됐다. ⓒ프레시안

전북 전주시 샤워기 필터 변색 사태가 이어지고 있는 가운데 시에서 수돗물 수질검사에서 문제가 없다고 발표했지만 불안이 계속되자 환경단체가 피해 지원을 촉구했다.

전북환경운동연합은 16일 성명을 내고 "기준 이내에서도 필터가 변했다는 것은 법정 기준만으로 충분하지 않다는 뜻"이라며 "원인 제공자 수자원공사는 책임을 인정하고 사과하라"고 촉구했다.

이번 사태는 지난 1일 전주시 덕진구 에코시티 일대에서 수돗물 필터 변색과 흙냄새 민원이 접수된 이후 전주 전역과 인근 지역으로 확산하면서 논란이 됐다.

한국수자원공사는 가뭄으로 용담댐 수위가 낮아지면서 물을 끌어오는 취수구 위치를 변경했고 이 과정에서 망간이 유입됐을 가능성을 제기했다.

망간은 수돗물 속 염소와 반응해 필터를 갈색이나 검은색으로 변하게 할 수 있는 물질이다.

전주시는 지난 10일 지역 내 수돗물 저장시설 6곳과 송천동 한 아파트를 대상으로 수질검사를 실시한 결과 망간을 비롯한 47개 항목 모두 먹는물 수질기준에 적합하다고 발표했다.

망간 농도는 최대 0.008㎎/L로 법정 기준인 0.05㎎/L를 밑돌았으며 변색된 필터에서는 망간이 다른 원소보다 높은 농도로 확인됐다.

그러나 수질검사 결과 발표 이후에도 일부 시민들은 피부 트러블과 복통, 설사 등의 증상을 호소하고 있다.

이에 단체는 "전주시 SNS의 '안심하고 사용하세요' 게시물에는 피부 트러블과 복통, 설사를 겪었다는 댓글이 이어지는 등 시민들의 불편과 불안이 계속되고 있다"고 지적했다.

다만 "이 증상들의 원인을 수돗물로 단정하지 않는다"며 수질검사 결과가 기준에 적합하더라도 시민들이 겪는 필터 변색과 불편을 해결해야 한다는 입장이다.

이와 관련해 단체는 "취수구를 바꿀 때 어떤 기준으로 원수 수질을 확인하고 정수 공정을 조정했는지는 공개된 바 없다"며 "한국수자원공사는 책임을 인정하고 취수·정수 기록을 공개하라"고 요구했다.

아울러 "시는 이번 이상을 언제, 어떤 경로로 처음 인지했는지, 단계별 수질검사와 실시간 모니터링이 원수 수질 변화와 민원 급증을 왜 사전에 포착하지 못했는지 밝혀야 한다"고 주장했다.

특히 "전주시는 안심 홍보에 앞서 시민 피해를 접수하고 지원하라"며 "필터 교체 비용을 지원하고 건강 이상 호소는 보건 당국과 함께 접수·조사하라"고 촉구했다.

전북도에는 "민관 합동 조사위원회를 구성하라"며 "시민사회와 독립 전문가가 참여해 원인과 대응의 적절성을 검증하고 조사 범위에 관로 퇴적물, 배수지 운영, 건물 내부 배관·저수조를 포함하라"고 요구했다.

앞서 전북도는 지난 12일 도의회 행정사무감사에서 수자원공사와 피해 보상 방안을 협의하겠다고 밝혔으나 수질검사가 법정 기준에 적합한 것으로 나타나 개인별 보상은 어렵다고 밝혔다.

단체는 "'기준 적합'이라는 말로 이번 사태를 덮으면 필터를 사용하는 시민은 늘고 불신은 깊어질 것"이라며 "원인 규명과 재발 방지 대책이 마련될 때까지 시민과 함께 끝까지 지켜볼 것"이라고 강조했다.