기업회생 절차를 밟는 중인 JTBC가 올림픽 중계권 계약을 해지했다.

16일 JTBC는 "올림픽 중계 사업을 지속하기 어려워짐에 따라 당사와 국제올림픽위원회(IOC)와의 중계권 계약이 해지됐다"고 밝혔다.

JTBC는 "이번 계약 해지로 재무적 불확실성을 제거하고 안정적인 경영 기반을 마련하게 됐다"며 "IOC와의 계약 해지에 따른 영업외손실은 3분기 공시에 포함된다"고 했다.

이어 "계약 해지에 따른 비용은 3분기 회계 처리에 이어 향후 인가되는 회생계획에 따라 결정될 예정"이라며 "회생 절차에 따라 예정됐던 손실을 회계 반영함으로써 자금 불확실성을 해소하고, 본업을 기반으로 한 영업이익 증가세를 이어갈 것"이라고 JTBC는 밝혔다.

JTBC는 2026∼2032년 동·하계 올림픽과 2026∼2030년 월드컵 단독 중계권을 확보했으나 그간 중계권 재판매에 난항을 겪었다. 경영난까지 이어지면서 중계권 유지가 어려워진 것으로 풀이된다.

이번 계약 해지로 인해 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽 등 향후 대회 중계 여부가 불투명해졌다. 다른 방송사가 새로운 중계권자로 나서 IOC와 협상을 시도할 것으로 보인다.