국민의힘, 21일 대구 반월당서 대규모 장외집회...이재명 정부 겨냥 공세

▲국민의힘 로고ⓒ국민의힘

국민의힘이 오는 21일 대구 도심에서 이재명 정부와 더불어민주당을 겨냥한 대규모 장외집회를 개최한다.

국민의힘은 이날 오후 3시 대구 반월당 현대백화점 앞에서 '이재명 탄핵 촉구 및 강행처리 규탄 전국민 궐기대회'를 열 계획이다.

이번 집회는 최근 여야 간 핵심 쟁점으로 떠오른 이른바 '조작기소 특검법'을 둘러싼 정치적 대립이 장외투쟁으로 확대되는 가운데 마련됐다.

국민의힘은 해당 특검법이 이재명 대통령과 관련된 형사사건에 영향을 미칠 수 있고, 수사와 재판의 공정성을 훼손할 우려가 있다는 입장으로, 특검법의 위헌성과 입법 과정의 문제점을 제기하며 이 대통령에게 재의요구권(거부권) 행사를 촉구하고 있다.

앞서 국민의힘은 지난 14일 부산역 광장에서 '이재명 탈옥법 강행처리 전국민 규탄대회'를 개최한 데 이어 대구와 대전 등 전국 주요 도시에서 장외집회를 이어가겠다는 방침을 밝혔다.

반면 더불어민주당은 국민의힘의 장외투쟁을 정치적 공세로 규정하고 있다.

민주당은 특검법이 과거 검찰의 수사·기소 과정에서 제기된 조작 의혹을 규명하기 위한 것이라는 입장이며, 국민의힘이 법안의 구체적인 문제점을 제시하기보다 정쟁을 확대하고 있다는 비판도 내놓고 있다.

이에 따라 이번 집회는 특검법의 정당성과 대통령의 재의요구권 행사를 둘러싼 여야의 입장 차이가 대구라는 상징적인 정치적 공간에서 표출되는 자리가 될 전망이다.

특히 대구·경북은 국민의힘의 전통적인 지지 기반이라는 점에서 이번 집회가 지역 당원과 지지층을 얼마나 결집할 수 있을지도 관심사며, 이번 대구 집회가 단순한 지지층 결집을 넘어 시민들에게 설득력 있는 정치적 대안을 제시할 수 있을지 주목된다.