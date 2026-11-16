경북도의회 행정보건복지위, 산하기관 운영 실태 ‘송곳 감사’…재정 부실·사업 실효성 질타

경상북도의회 행정보건복지위원회가 도 산하 공공기관을 대상으로 실시한 행정사무감사에서 재정 운영의 적정성과 사업 실효성, 조직 관리 부실 문제 등을 집중적으로 짚었다.

특히 안동의료원의 심각한 경영난과 공공어린이재활의료센터 개원 지연 문제가 주요 쟁점으로 떠오르면서 공공의료기관의 역할 재정립과 실질적인 경영 개선 대책 마련을 요구하는 목소리가 이어졌다.

경북도의회 행정보건복지위원회는 지난 12일부터 13일까지 이틀간 안동의료원과 경상북도호국보훈재단, 경북여성정책개발원, 경상북도 인재개발원 등 4개 기관을 대상으로 행정사무감사를 벌였다.

첫날 진행된 안동의료원 감사에서는 만성적인 재정 부담과 의료 경쟁력 확보 방안이 도마 위에 올랐다.

박채아 의원(경산)은 의료원의 심각한 재정 위기를 지적하며 기존 운영 방식에서 벗어난 근본적인 경영 개선이 필요하다고 강조했다. 특히 보수체계 개편을 통한 우수 의료진 확보와 철저한 복무관리 시스템 구축을 주문하며 조직 운영의 투명성과 공정성을 높여야 한다고 지적했다.

최병준 의원(경주)은 열악한 경영 여건을 이유로 현실에 안주해서는 안 된다며 의료원 스스로 경쟁력을 확보할 수 있는 자구책 마련을 촉구했다. 지역 의료 수요에 맞춘 특화 진료체계 구축을 대안으로 제시하는 한편, 공공어린이재활의료센터 개원이 지연된 문제를 짚으며 경북도와 의료원 간 긴밀한 협력을 통해 아동들의 재활치료 공백을 최소화해야 한다고 강조했다.

권백신 부위원장(안동)은 의과대학 설립 추진 등 지역 의료환경의 변화에 대응할 중장기 발전 전략이 필요하다고 주문했다. 단순히 기존 진료체계를 유지하는 수준을 넘어 안동은 물론 인근 시·군 주민들까지 믿고 찾을 수 있는 의료기관으로 거듭나야 한다는 것이다. 이를 위해 정확한 의료 수요 분석과 실현 가능한 중장기 청사진 마련을 요구했다.

경상북도호국보훈재단 감사에서는 예산 집행의 효율성과 호국보훈사업의 실질적인 성과를 높여야 한다는 지적이 이어졌다.

이동업 의원(포항)은 매년 반복되는 예산 집행잔액 문제를 지적하며 보다 정교한 예산 편성과 재정 운영을 주문했다. 특히 일본과 중국, 몽골 등 해외에 알려지지 않은 경북 출신 독립운동가들의 발자취를 발굴하고 역사적 공적을 재조명하는 사업에 재단이 적극적으로 나서야 한다고 강조했다.

노성환 의원(고령)은 신규 사업의 실효성을 확보하기 위한 자체 평가체계 구축을 촉구했다. 호국공원 조성 등 주요 사업 역시 선언적인 계획에 머물지 않고 구체적인 정책과 성과로 이어져야 한다고 지적했다.

마정연 의원(비례)은 청송 항일의병기념공원 등 주요 시설의 예산 집행과 운영 실태를 점검하고, 미래세대가 호국보훈의 의미를 자연스럽게 체험할 수 있도록 연령별 맞춤형 교육 프로그램을 확대할 것을 제안했다.

경북여성정책개발원 감사에서는 연구사업의 객관성과 지역 간 돌봄 격차 문제가 쟁점으로 다뤄졌다.

허지훈 의원(비례)은 기관이 추진하는 사업의 성과를 분석하는 과정에서 외부 전문가의 참여를 확대해 연구의 독립성과 신뢰성을 확보해야 한다고 지적했다. 아울러 일부 시·군에서 여전히 돌봄 서비스의 사각지대가 발생하고 있는 현실을 언급하며 지역별 여건을 고려한 실효성 있는 돌봄 대책 마련을 촉구했다.

13일 열린 경상북도 인재개발원 감사에서는 공직자 교육의 질적 개선과 교육생 편의시설 부족 문제가 집중적으로 거론됐다.

연규식 의원(포항)은 공직자 교육과정에서 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 교육이 부족하다는 점을 지적했다. 복잡해지는 행정환경에 대응하려면 개별 업무 중심의 교육에서 벗어나 지속가능발전과 사회문제를 종합적으로 이해할 수 있는 전문 교육과정이 필요하다는 것이다.

조용진 의원(김천)은 교육생 숙소 부족 문제에 대한 현실적인 대책을 요구했다. 교육 수요를 면밀히 조사하고 원도심 숙박시설과 셔틀버스를 연계하는 방식으로 교육생의 불편을 줄이는 동시에 지역경제에도 도움이 되는 상생 방안을 마련해야 한다고 제안했다.

또한 공직자들이 겪는 심리적 스트레스 문제를 언급하며 기존 교육 프로그램의 한계를 보완한 맞춤형 심리 교육 도입도 주문했다.

김일수 위원장(구미)은 감사를 마무리하며 "인재개발원은 신규 공무원의 공직관 확립과 현직 공무원의 역량 강화를 이끄는 핵심 교육기관"이라며 "급변하는 시대 요구에 부응하는

내실 있고 질 높은 교육 프로그램 운영에 최선을 다해달라"고 당부했다.

이번 감사에서는 기관별 사업 추진 실적뿐 아니라 투입된 예산이 실제 도민의 삶과 행정서비스 개선으로 이어지고 있는지에 대한 점검이 이뤄졌다. 특히 공공의료기관의 경영 정상화와 지역 의료서비스 확충, 돌봄 격차 해소, 공직자 교육 혁신 등 산하기관이 안고 있는 구조적인 과제들이 잇따라 드러나면서 향후 경북도와 해당 기관들이 어떤 개선책을 내놓을지 주목된다.