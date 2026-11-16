10년 우정 춘천시·베트남 람동성…경제·산업·관광까지 협력 넓힌다

춘천시가 베트남 람동성과 10년간 다져온 우호교류를 바탕으로 경제, 산업, 관광 등 다방면으로 협력 관계를 넓혀간다.

육동한 춘천시장은 16일 시청 중회의실에서 호 반 므어이 람동성 인민위원장을 비롯한 대표단을 만나 양 지역 우호관계를 재확인하고 향후 협력 방안을 논의했다.

▲베트남 람동성 대표단 춘천시 방문. ⓒ춘천시

대표단에는 람동성 주요 공직자와 농수산물·무역·관광 분야 기업인, 베트남·한국 기업인 투자협회 관계자 등이 동행했다.

춘천시와 베트남의 인연은 2016년 달랏시와의 우호도시 협정으로 시작됐다.

▲베트남 람동성 대표단 춘천시 방문. ⓒ춘천시

2019년 자매결연을 맺은 뒤 공무원 교환연수, 청소년 교육문화 체험, 국제어린이그림교류전, 유소년축구대회 등 교류를 이어왔다.

지난해 7월 베트남 행정구역 개편으로 기존 달랏시가 람동성 관할로 재편되면서 람동성 정부가 교류 관계를 승계했다.

▲베트남 람동성 대표단 춘천시 방문. ⓒ춘천시

양측은 이날 기존 행정·교육·문화 교류를 넘어 경제, 산업, 무역, 관광, 인재 양성 등 실질적인 협력 가능성을 심도 있게 논의했다.

대표단은 면담에 이어 세종호텔에서 열린 환영 만찬에 참석해 지역 기관·단체 관계자들과 교류를 나눴다.

▲베트남 람동성 대표단 춘천시 방문. ⓒ춘천시

람동성 대표단은 오는 21일까지 한국과 달랏 간 직항 노선 개설을 위해 경제자유구역청과 양양국제공항 등을 방문한다.

또 국토교통부, 주한 베트남대사관 행사 등을 찾아 협력 방안을 모색할 예정이다.

▲베트남 람동성 대표단 춘천시 방문. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장은 "행정체계 개편 이후에도 이어지는 양 지역의 신뢰를 바탕으로 경제, 산업, 관광 등 다양한 분야에서 실질적인 교류협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.

▲베트남 람동성 대표단 춘천시 방문. ⓒ춘천시

호 반 므어이 람동성 인민위원장은 "춘천시와 지난 10년간 쌓아온 우호관계를 소중하게 생각한다"며 "기존 교류를 지속하는 한편 경제와 관광 등 다방면에서 협력의 폭을 넓혀 함께 발전하길 기대한다"고 화답했다.