2029년까지 AI 도시 도약…춘천시, 12대 과제·31개 계획 가동

춘천시가 인공지능(AI) 기본계획을 시민 앞에 공개하고 생활과 산업 현장 적용을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

춘천시는 16일 시청 대회의실에서 춘천시 인공지능 전략위원회 위원, 시민, 직원 등 300여 명이 참석한 가운데 ‘인공지능 기본계획 보고회 및 포럼’을 개최했다.

▲인공지능 기본계획 보고회 및 포럼. ⓒ춘천시

육동한 시장은 이날 보고회에서 오는 2027년부터 2029년까지 추진할 춘천시 AI 정책 방향과 실행과제를 직접 발표했다.

이번 계획은 온 시민 AI, 산업성장 AI, 시정혁신 AI, 지속가능 AI 등 4대 전략을 바탕으로 12대 추진과제· 31개 세부과제·9개 중점 추진사업으로 짜였다.

주요 사업으로는 건강·돌봄·의료를 아우르는 ‘시니어 라이프케어 AI 빌리지’, 지능형 도시안전 관리 체계, 정책 안내와 상담·신청을 통합한 ‘춘천 AI 원패스’ 등이 포함됐다.

▲인공지능 기본계획 보고회 및 포럼. ⓒ춘천시

춘천시는 2027년 기준 정비와 우선과제 착수를 시작으로 2029년까지 현장 검증을 거쳐 성과가 확인된 사업을 확대할 방침이다.

기본계획 발표에 이어 열린 포럼에서는 송호철 크루온에이아이 대표이사와 원상호 정보통신산업진흥원 AI인프라본부장, 김경만 국가인공지능전략위원회 지원단장이 각각 행정 혁신과 데이터센터 정책, 정부 전략을 주제로 발표했다.

이원학 강원연구원 선임연구위원이 좌장을 맡은 전문가 토론에서는 AI를 지역 산업과 행정에 실질적으로 안착시키기 위한 방안이 논의됐다.

▲인공지능 기본계획 보고회 및 포럼. ⓒ춘천시

춘천시는 지난해 AI 전담부서 신설과 비전 선포를 시작으로 조례 제정과 전략위원회 출범 등 제도적 기반을 다져왔다.

이번 보고회와 포럼에서 수렴된 의견은 실행계획에 반영된다.

육동한 시장은 "인공지능 기본계획은 시민의 삶을 더 편리하고 안전하게 만들기 위한 약속"이라며 "시민과 전문가의 의견을 바탕으로 현장에서 작동하는 사업을 하나씩 실행해 나가겠다"고 강조했다.