▲더불어 민주당 대구시당 마크ⓒ민주당 대구시당

더불어민주당대구시당이 국민의힘 대구시당의 남구의회 의장단 징계 결정과 관련해 "야합’ 주장을 즉각 철회하라"고 촉구했다.

민주당 대구시당은 16일 논평을 내고 국민의힘 대구시당이 남구의회 의장단 선출 과정에서 민주당 의원들과의 야합이 있었다는 이유로 의장과 부의장에게 탈당권고 징계를 내린 데 대해 깊은 유감을 표명했다.

민주당은 논평을 통해 지방의회 의장단은 '지방자치법'에 따라 지방의원들의 무기명투표로 선출되는 만큼, 민주당 의원들의 표결은 각자의 판단에 따른 정당한 의사결정이라고 강조했다.

특히 국민의힘이 의도한 선출 결과와 다르다는 이유만으로 민주당 의원들의 표결을 야합으로 규정하는 것은 부당하다고 지적하면서, 야합이라고 주장하려면 민주당 의원들의 어떤 행위가 정치적 거래에 해당하는지 구체적인 사실과 명백한 근거를 제시해야 한다는 것이다.

또 국민의힘 소속 의원들에 대한 징계 여부와 사유는 당내에서 판단하고 책임져야 할 문제라며, 내부 정치적 갈등에 민주당을 끌어들여 야합의 상대로 지목하는 것은 책임 있는 공당의 태도가 아니라고 비판했다.

민주당 대구시당은 남구의회 의장단 선출 과정에서 어떠한 야합도 없었다고 거듭 강조하며, 국민의힘 대구시당을 향해 근거 없는 야합 주장을 철회하고 자당 내부 문제에 민주당을 끌어들이는 행태를 중단할 것을 촉구했다.