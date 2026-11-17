▲연극 '노인의 꿈' 리플렛 앞면ⓒ문경시 제공

경북 문경문화예술회관에서는 연극 ‘노인의 꿈’을 오는 27일 오후 7시 30분, 28일 오후 4시 각각 대공연장 무대에 올린다.

백원달 작가의 동명 웹툰을 원작으로한 이번 공연에는 배우 손숙을 비롯해 이일화, 신은정, 남경읍, 강성진 등 탄탄한 연기력을 갖춘 배우들이 출연한다.

봄희 역은 이일화(금요일), 신은정(토요일)이 각각 맡아 회차별로 색다른 매력을 선보인다.

화가의 꿈을 접고 미술학원을 운영하는 ‘봄희’와 자신의 영정사진을 직접 그리고 싶다며 찾아온 할머니 ‘춘애’의 만남은 잊고 있던 꿈과 용기를 되찾아가는 특별한 여정으로 이어진다.

또 세대갈등과 가족관계 등 현실적인 고민을 섬세하게 그려내 관객들의 공감을 이끌어내고, 웃음과 감동을 함께 선사할 예정이다.

특히 인생의 황혼기에 접어든 인물들이 다시 꿈을 향해 나아가는 모습은 세대를 불문하고 자신의 인생을 돌아보게 하며, 새로운 도전을 향한 용기와 희망의 메시지를 전한다.

지난 삶을 돌아보는 중년과 마지막 꿈을 이루고 싶은 노년의 이야기를 통해 새로운 시작에 늦은 때가 없다는 것을 느낄 수 있다.

입장권은 전석 3천 원(초등학생이상관람가)이며, 오는 17일 오전9시부터 현장예매(대공연장)와 인터넷예매(http://gbmgticket.moonhwain.kr)가 가능하다.

자세한 사항은 문경시청 홈페이지(https://www.gbmg.go.kr/)에서 확인할 수 있다. (☎문의 :054-550-8395)