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경기도가 북부대개발 일환으로 발표한 '경기북부중심고속화도로(이하 1.5순환도로)' 건설사업과 관련해 사업추진방식 변경을 위한 재검토에 들어갔다. 도는 2025년 9월 발표 당시 국민참여형 펀드를 활용한 자체 민간투자사업(BTO 등)으로 추진한다고 밝혀었다.

1.5순환도로는 수도권 제1·2순환고속도로 사이의 교통 공백을 메우기 위해 고양시 덕양구 원당동에서 파주·양주·의정부·남양주시를 연결하는 총연장 42.7km의 경기북부 핵심 광역도로망이다. 총 사업비 약 2조506억원 규모로 2028년 착공해 2034년 개통을 목표로 계획됐다.

17일 경기도의회 건설교통위원회에 따르면 경기도 건설국을 대상으로 열린 2026년 행정사무감사에서 김순현 의원(더불어민주당·파주4)이 경기북부 5개시를 연결하는 1.5순환도로의 재정 부담 문제와 사업방식 변경 검토 상황에 대해 집중 질의했다.

이에 대해 경기도 건설국은 "기존 방식으로 추진할 경우 총사업비 약 2조원 중 경기도가 약 9000억원을 부담해야 하는 재정적 한계가 있다"며 "도비 부담을 줄이기 위해 국토교통부 주관 민자사업 전환이나 국가재정 고속도로 추진 등 다양한 대안을 관계기관과 심도 있게 협의·검토하고 있다"고 밝혔다.

김 의원은 1.5순환도로가 지역 간 교통 연결성을 높이고, 균형발전을 견인할 필수 기반시설이라는 점을 거듭 강조하며 "과도한 도 재정부담을 덜어낼 수 있는 실현 가능한 대안을 조속히 도출해 계획된 일정에 맞춰 사업이 구체적인 실행단계로 이어질 수 있도록 최선을 다해달라"고 당부했다.

도는 1.5순환도로가 완공되면 서울~문산, 서울~양주, 세종~포천, 하남~남양주~포천 등 4개 남북축 고속도로 연계뿐 아니라 고양~파주~남양주 간 이동거리(78km→51km)와 통행시간(2시간 22분→44분)을 크게 단축시킬 것으로 예상한 바 있다.