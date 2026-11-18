부산혁신도시 이전공공기관 13곳이 공동성금 4650만원을 마련해 지역 취약계층 1000가구에 생필품을 전달하는 나눔 활동에 나섰다.

지난 17일 부산시에 따르면 시는 부산사회복지공동모금회, 이전공공기관들과 함께 이날부터 19일까지 사흘간 '희망상자 만들기' 봉사활동을 진행한다.

▲지난해 부산혁신도시 이전공공기관 임직원들이 취약계층 지원을 위한 '희망상자 만들기' 봉사활동에 참여하고 있다. ⓒ부산시

이번 행사에는 이전공공기관 임직원 70여 명이 참여한다. 즉석밥과 라면, 세제 등 생필품 16종을 상자에 담아 지역 취약계층에 전달할 예정이다.

봉사활동은 이날 해운대종합사회복지관을 시작으로 18일 남구 감만종합사회복지관, 19일 영도구 상리종합사회복지관에서 차례로 진행된다.

물품 마련 비용은 13개 이전공공기관이 조성한 공동성금으로 충당하며 부산시는 행사 운영 경비 일부를 지원한다. 올해 물품 마련 비용은 지난해 4400만원보다 250만원 늘었다.

부산시와 이전공공기관들은 2013년부터 공동성금 조성과 합동 봉사활동을 이어오고 있다. 지역사회와의 상생을 위해 매년 사회공헌활동을 추진하고 있다.

이와 관련해 윤정노 부산시 기획관은 이번 행사가 시와 이전공공기관이 함께 지역의 어려운 이웃에게 나눔을 실천하는 자리라며 앞으로도 지역사회와 연계한 사회공헌활동을 이어가겠다고 밝혔다.