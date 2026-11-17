▲제12회 수산업경영인 대회 개회식이 대천해수욕장 머드광장에서 열리고 있다 ⓒ충남도

충남도가 제12회 수산업경영인 대회를 17일 열고 지속가능한 어촌 발전과 재도약을 다짐했다.

보령시 대천해수욕장 머드광장에서 이틀간 열리는 이번 대회는 '통(通)하는 수산업, 함께하는 어촌'을 슬로건으로 내걸었다.

이번 대회는 급변하는 해양 환경 속에서 도내 수산업경영인들 결속을 다지고, 위기 극복과 상생 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

첫날 열린 개회식에는 박수현 충남지사와 엄승용 보령시장, 도내 수산업경영인 등 1500여 명이 참석했다.

대회 둘째 날에는 시·군 노래자랑 등 어업인 화합 한마당과 더불어, 침체된 수산물 소비를 활성화하기 위한 촉진 행사 및 깨끗한 바다 가꾸기를 위한 연안정화 캠페인이 펼쳐진다.

박수현 지사는 "수산업을 고부가가치 미래 해양산업으로 체질 개선하고, 청년들이 바다로 돌아와 정착할 수 있는 '젊은 어촌'을 만들겠다"며 "보령을 거점으로 서해안을 생태·산업·관광이 어우러진 대한민국 해양의 새로운 100년 중심지로 키워낼 것"이라고 역설했다.

엄승용 보령시장도 '우리 시도 어업 현장의 목소리에 귀 기울이고, 여러 관계기관, 어업인 여러분과 긴밀히 협력할 것"이라면서 "바다의 가치를 지키고, 어업인이 안정적으로 생업을 이어가며, 다음 세대도 희망을 품을 수 있는 풍요로운 어촌을 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.