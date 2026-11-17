▲경기도 도민감리단이 공공건설현장 17곳을 방문해 안전·품질 관리 등을 점검하고 있다.ⓒ경기도

경기도가 올해 도민감리단을 통해 공공건설현장 17곳을 점검한 결과, 안전·품질 관리와 관련한 지적사항 373건을 확인하고 이 가운데 290건을 개선했다고 17일 밝혔다.

도민감리단은 지난달부터 4일까지 올해 점검 대상 22곳 가운데 미착공 등으로 점검이 어려운 5곳을 제외한 17곳에 대한 점검을 진행했다.

주요 지적사항은 △비계·동바리·안전난간 등 임시 구조물 설치 불량 △비탈면 안정성 검토와 지반 보강 미흡 △장마철 대비 공사 및 침수 예방 관리 미흡 △위험성평가·안전교육 등 안전관리 규정 미준수 등이다.

전체 지적사항 373건 중 290건은 현장에서 개선을 마쳤으며, 67건은 조치 중이다. 도는 조치 중인 사항에 대해서도 개선이 완료될 때까지 이행 여부를 지속 확인할 계획이다.

올해 점검은 장마철을 앞두고 하천 공사현장부터 시작해 도로와 건축 분야로 이어졌다. 도민감리단은 임시 구조물의 설치 상태와 시공 품질, 안전관리 규정 준수 여부 등을 중점적으로 살폈다.

도는 이번 점검에서 확인된 문제점과 개선 사례를 분석해 내년도 점검에 반영할 방침이다. 특히 올해 처음 도입한 ‘품질안전 자체점검표’가 형식적인 서류 작성에 그치지 않고 공사 관계자들이 현장의 위험 요소를 직접 확인하고 개선하는 데 활용되도록 보완할 계획이다.

배성호 경기도 건설국장은 “내년에는 도민감리단 활동을 늘려 도민이 안심할 수 있는 건설현장을 만드는 데 힘쓰겠다”고 말했다.