▲김원기 의정부시장이 16일 시장실에서 대한상공회의소 경기인력개발원과 ‘미래산업 인재 및 기업 육성을 위한 업무협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.ⓒ의정부시

의정부시는 16일 시장실에서 대한상공회의소 경기인력개발원과 ‘미래산업 인재 및 기업 육성을 위한 업무협약’을 체결하고, 지역 산업의 AI 경쟁력 강화와 미래산업 생태계 활성화를 위한 협력에 나섰다고 17일 밝혔다.

이번 협약은 급변하는 산업 환경 속에서 관내 중소기업의 AI 도입·활용을 촉진하고, 산업 현장 수요에 부합하는 미래인재 양성 기반을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

대한상공회의소 경기인력개발원은 18개 직종, 600명 규모의 첨단 훈련 인프라를 갖춘 전문 기관이다. 올해부터 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하는 ‘중소기업AI훈련확산센터’로 선정돼 지역 중소기업을 대상으로 전문 교육과 컨설팅을 지원하고 있다.

양 기관은 이번 협약을 통해 △미래산업 인재 양성을 위한 협력 체계 마련 △중소기업 맞춤형 컨설팅 연계를 통한 AI 도입·활용 촉진 △지역 AI 확산 활동을 통한 미래산업 생태계 활성화 등을 중점적으로 추진할 예정이다.

특히 이번 협약은 시의 재정 부담을 최소화하면서도 전문 기관의 우수한 인프라와 정부 지원사업을 관내 기업에 연계·지원할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

김원기 시장은 “미래산업 경쟁력의 핵심은 우수한 인재와 이를 바탕으로 성장하는 기업에 있다”며 “대한상공회의소 경기인력개발원의 전문 역량을 적극 활용해 관내 기업과 인재 육성에 실질적인 도움이 되도록 협력하겠다”고 말했다.

시는 앞으로도 제조업 중심의 지역 산업 특성을 반영한 맞춤형 AI 교육 수요를 적극 발굴하고, 현장 맞춤형 프로그램을 지속해서 확대해 나갈 방침이다.