▲ 맑은물사업소 ‘탄소중립 실증정원’ⓒ의정부시

◇맑은물사업소에 ‘탄소중립 실증정원’ 조성

​의정부시는 도심 녹지의 탄소 흡수 기능을 높이고 지역 기후에 적합한 수종을 발굴하기 위해 맑은물사업소에 ‘탄소중립 실증정원’을 조성했다.

시는 이달 초 맑은물사업소 1층과 2층 야외 공간에 히어리, 박태기나무, 병꽃나무 등 탄소 흡수 능력이 우수한 관목 3종 10그루와 경관성이 뛰어난 애기히어리, 삼색병꽃나무 각 1그루를 포함해 총 12그루를 심었다.

3년생 관목 기준 연간 탄소 흡수량은 히어리 263.71g, 박태기나무 260.07g, 병꽃나무 236.13g으로, 관목류 49종 평균인 78.41g보다 각각 약 3.4배, 3.3배, 3.0배 높은 것으로 나타났다. 시는 이를 바탕으로 탄소 흡수 능력이 우수한 수종의 도심 녹지 활용 가능성을 살펴볼 계획이다.

또한 벌개미취, 옥잠화 등 기존 초화류를 활용한 다층 식재로 녹지의 생태적 다양성과 경관적 가치를 높이고, 단위 면적당 탄소 흡수량을 늘릴 수 있도록 했다. 앞으로 1년간 수목의 생육 상태를 관찰해 지역 기후 적응력을 검증하고, 의정부시 탄소중립 대표 관목을 선정해 공공시설과 민간으로 보급을 확대할 계획이다.

◇목요 야간 여권민원실 운영

의정부시는 시민들의 여권 발급 편의를 높이고 평일 주간에 시청 방문이 어려운 시민들의 불편을 해소하기 위해 공휴일을 제외한 매주 목요일 오후 6시부터 8시까지 ‘목요 야간 여권민원실’을 운영한다.

목요 야간 여권민원실은 직장인과 학생, 맞벌이 가정 등 평일 주간에 여권 업무를 처리하기 어려운 시민들을 위한 생활밀착형 민원서비스다. 근무시간 중 별도로 시간을 내거나 개인 일정을 조정하지 않고도 여권 업무를 처리할 수 있어 시민들의 시간적·경제적 부담을 덜어주고 있다.

특히 평일 저녁에도 여권 업무를 볼 수 있는 기회를 제공함으로써 행정서비스 접근성을 높이고 시민들의 민원 이용 편의를 증진하는 데 기여하고 있다.

◇의정부영어도서관, 임시 휴관

의정부영어도서관이 효율적인 도서 관리와 이용 환경 조성을 위해 12월 1일부터 4일까지 임시 휴관한다.

영어도서관은 휴관 기간 동안 소장 도서 5만 8000여 권을 정밀 점검하고, 잘못 배치된 도서를 재정리하는 등 서가를 전면 정비해 향후 정확한 도서 서비스를 제공할 계획이다.

휴관 기간에는 영어도서관 내 자료 열람과 대출, 상호대차 서비스가 전면 중단된다. 다만 시민들의 불편을 최소화하기 위해 무인반납기를 통한 도서 반납과 예약도서 대출기는 정상 운영한다. 또한 휴관 기간에 반납 예정일이 포함된 경우, 휴관 일수만큼 반납 기한이 자동으로 연장된다.