▲ⓒ포천시

포천시가 지역사회 나눔문화 확산을 위해 운영하는 '천사데이' 행사에서 5900만 원 상당의 성금과 후원물품이 모였다.

포천시는 16일 시청 시정회의실에서 '선행하기 좋은 날, 포천시 천사데이' 이웃돕기 기탁식을 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 행사에는 사단법인 나눔고용복지재단을 비롯해 한국수자원공사 한강유역협력단, 재단법인 119안전재단, 포천 모도리 봉사단, 올포그코리아, 다우시스템㈜ 등 6개 기관·단체·기업이 참여했다.

이들은 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위해 총 5900만 원 상당의 성금과 물품을 기탁하며 나눔 실천에 동참했다.

기탁된 성금은 포천시 이웃돕기 성금 계좌인 '희망곳간'에 예치돼 지역 내 취약계층 지원에 사용될 예정이다. 후원물품은 기탁 취지에 따라 도움이 필요한 가구와 사회복지시설 등에 전달된다.

특히 나눔고용복지재단은 아동·노인·장애인 생활시설과 취약계층에 건조기 42대를 지원해 생활환경 개선에 힘을 보탰다.

포천시가 매월 14일을 전후해 운영하는 천사데이는 지역 내 기업과 기관, 단체 등이 참여하는 정기 나눔 행사다. 후원자들의 자발적인 기부 참여를 유도하고 민관 협력을 통한 지역사회 복지안전망을 강화하는 데 목적을 두고 있다.

백영현 포천시장은 "어려운 이웃을 위해 꾸준히 나눔을 실천해 주시는 후원자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "여러분의 따뜻한 마음이 도움이 필요한 이웃들에게 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 지역사회 곳곳에 나눔의 손길이 이어질 수 있도록 민관이 함께하는 기부문화를 확산하고 소외되는 이웃이 없도록 세심하게 살피겠다"고 밝혔다.