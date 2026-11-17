▲연천 구석기축제가 지난 13일 서울 한국프레스센터에서 열린 제19회 대한민국소통어워즈에서 AI브랜드대상을 수상했다. ⓒ연천군

연천군의 대표 관광축제인 연천 구석기축제가 생성형 인공지능(AI)을 활용한 브랜드 경쟁력 평가에서 수상기관으로 선정되며 디지털 홍보와 관광 브랜드의 경쟁력을 인정받았다.

연천군은 지난 13일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 제19회 대한민국소통어워즈 시상식에서 연천 구석기축제가 AI브랜드대상을 수상했다고 17일 밝혔다.

한국인터넷소통협회가 주최·주관한 대한민국소통어워즈는 기업과 공공기관의 디지털 소통 성과를 평가하는 행사다. 올해는 생성형 AI 확산에 따른 브랜드 인지도와 신뢰도 변화를 반영하기 위해 AI브랜드대상 부문이 처음 신설됐다.

AI브랜드대상은 한국인터넷소통협회가 19년간 축적한 디지털 소통효과 측정 데이터에 생성형 AI 엔진 평가를 결합한 AI브랜드경쟁력지수(K-BCAI)를 바탕으로 심사가 이뤄졌다.

주요 평가 항목은 생성형 AI가 특정 브랜드를 얼마나 신뢰하고 이용자에게 추천하는지 등으로, 기존 온라인 홍보 실적뿐 아니라 AI 환경에서의 브랜드 경쟁력까지 평가 대상으로 삼았다는 점이 특징이다.

이번 수상 명단에는 연천 구석기축제를 비롯해 현대자동차그룹, 스타벅스, 풀무원, 맘스터치, 한전KDN 등 기업과 강원특별자치도, 수원특례시 등 지방자치단체도 포함됐다.

연천군은 그동안 공식 홈페이지와 온라인 홍보 채널을 활용해 구석기축제를 비롯한 지역 관광자원과 문화유산, 군정 소식 등을 지속적으로 소개해 왔다.

군은 이번 수상이 온라인 콘텐츠를 통한 지역 홍보와 축제 브랜드 인지도 제고 노력을 평가받은 결과라고 설명했다.

특히 연천 구석기축제가 생성형 AI 기반 평가에서 경쟁력을 인정받았다는 점에서 향후 국내외 관광객을 대상으로 한 디지털 홍보 전략에도 긍정적인 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

연천군은 앞으로 축제와 관광, 문화유산 등 지역 정보를 이용자 눈높이에 맞춰 제공하고 디지털 플랫폼을 활용한 홍보 콘텐츠를 확대할 계획이다.

연천군 관계자는 "이번 AI브랜드대상 수상은 디지털 환경 변화에 발맞춰 군민과 적극적으로 소통하고 연천의 브랜드 가치를 높이기 위해 꾸준히 노력해 온 결실"이라고 말했다.

이어 "정확하고 신뢰도 높은 정보 제공과 차별화된 콘텐츠 발굴을 통해 군민과 국민 모두가 공감하는 소통 행정을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 대한민국소통어워즈는 인터넷소통, 소셜미디어, 디지털콘텐츠, AI브랜드 등 분야별로 기업과 공공기관의 디지털 소통 성과를 평가해 시상하고 있다.