▲지난 14일 동두천시 복합문화커뮤니티센터에서 열린 '2026 동두천 청년페스타 청춘놀장' 행사에서 청년 창업가와 시민들이 다양한 프로그램에 참여하고 있다. ⓒ종두천시

동두천 지역 청년 창업가들이 자신들의 제품과 창업 성과를 시민들에게 선보이고 새로운 도전을 응원받는 교류의 장이 마련됐다.

동두천시 청년창업지원센터는 지난 14일 동두천시 복합문화커뮤니티센터 1층에서 청년 창업가와 시민들이 함께하는 '2026 동두천 청년페스타 청춘놀장'을 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 지역 청년들의 창업 활동을 알리고 청년 창업가와 시민 간 교류를 확대하기 위해 마련됐다. 단순한 축제 형식을 넘어 창업기업의 제품 홍보와 판로 확대 가능성을 모색하는 자리로 운영됐다.

행사장에는 청년창업지원센터 입주기업과 창업 유관기관이 참여하는 홍보부스가 설치돼 지역 청년 창업가들의 사업과 제품을 소개했다.

청년들이 직접 참여한 플리마켓에서는 소품과 빈티지 의류, 커피 등 다양한 상품이 판매돼 방문객들의 관심을 모았다.

개회식에서는 청년창업지원센터 입주기업의 성장과 사업 활성화를 지원하기 위한 사업화 자금 전달식도 진행됐다.

시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램도 마련됐다. 테라리움 만들기와 타로, 캐리커처, 꽃바구니 만들기, 에어볼 등 다양한 프로그램이 운영되면서 청년뿐 아니라 가족 단위 방문객들도 축제에 참여할 수 있도록 했다.

특히 이날 오후 3시에는 개그맨 박휘순이 강연자로 나서 '나만의 속도로 살아가기'를 주제로 청년 토크콘서트를 진행했다.

박휘순은 각자의 삶에서 마주하는 고민과 도전, 자신만의 속도로 목표를 향해 나아가는 과정에 대한 이야기를 전했다. 행사에 참석한 청년과 시민들은 세대와 관계없이 삶의 방향과 성장에 대해 공감하는 시간을 가졌다.

동두천시 청년창업지원센터는 이번 행사를 계기로 지역 청년 창업가들의 활동을 시민들에게 알리는 기회를 확대하고 창업기업 간 교류와 협력도 지속적으로 지원할 계획이다.

이지동 동두천시 청년창업지원센터장은 "이번 청년페스타가 청년과 시민이 함께 어울리고 소통하는 화합의 장이 돼 기쁘다"고 말했다.

이어 "앞으로도 지역 청년들의 성장과 창업을 지원하고 청년들이 서로 교류하며 새로운 가능성을 만들어갈 수 있도록 다양한 기회를 마련하겠다"고 밝혔다.