전재수 부산시장이 독일 함부르크의 항만재개발 경험을 부산 북항 2단계 사업에 접목하기 위해 개발 재원 확보와 지속가능한 수익구조, 문화시설 운영 방안 등을 현지에서 논의했다.

17일 부산시에 따르면 전 시장은 전날(현지시간) 함부르크항과 하펜시티를 방문해 항만 운영과 친환경 선박 도입, 항만 유휴부지를 활용한 복합도시 개발 사례를 살폈다.

▲전재수 부산시장이 지난 16일(현지시간) 독일 함부르크항을 방문해 정박 중인 HMM 컨테이너선 'HMM 르아브르'호를 살펴보고 있다. ⓒ전재수 SNS

핵심은 항만 부지를 주거·업무·문화 기능이 결합된 도시로 전환한 하펜시티의 개발 경험이다. 전 시장은 안드레아스 클레이나우 하펜시티 함부르크 유한책임회사 사장과 만나 개발 과정의 수요 창출과 재원 확보, 지속적인 수익구조 마련 방안을 논의했다.

부산시는 이를 북항재개발 2단계 사업에 적용할 수 있는지 검토할 계획이다. 항만 유휴부지 개발에 그치지 않고 시민들이 찾는 복합공간으로 조성하기 위한 사업 추진 방식에 초점을 맞췄다.

부산오페라하우스 운영 방안도 살폈다. 전 시장은 엘프필하모니 콘서트홀을 찾아 자체 공연과 대관, 기업 후원 등을 결합한 운영 사례를 확인했다. 부산시는 이를 부산콘서트홀과 향후 개관할 오페라하우스 운영에 참고할 방침이다.

함부르크항에서는 친환경 항만 전환과 선박 운영 현황을 공유하고 페터 첸처 함부르크시장과 해양·항만 분야 협력 확대를 논의했다. 두 도시는 2023년 우호협력도시 협정을 체결한 이후 교류를 이어오고 있다.

한편 전 시장은 "함부르크를 비롯한 세계 주요 항만도시와 협력을 강화하고 선진 항만 정책과 개발 경험을 부산에 접목해 북항재개발을 성공적으로 추진하겠다"는 뜻을 전했다.