경기 광명시가 서울 남부권을 연결하는 6401번 직행좌석버스를 개통하고 시민들의 광역교통 편의 개선에 나섰다.

17일 광명시에 따르면 시는 이날 광명돔경륜장에서 6401번 직행좌석버스 개통식을 개최했다. 박승원 시장은 개통식 후 시민들과 함께 버스에 탑승해 주요 운행 구간과 차량 상태, 안전관리 상황 등을 점검했다.

▲6401번 직행좌석버스 개통식 기념촬영 ⓒ광명시

6401번 버스는 광명돔경륜장을 출발해 온신초등학교, 학온동행정복지센터, KTX광명역, 서울대학교, 서울대입구역, 사당역, 고속터미널 등을 거쳐 논현역까지 운행한다.

운행 차량은 총 8대로 하루 40회 운행하며, 배차간격은 20~40분이다. 첫차는 오전 4시 30분, 막차는 오후 11시 30분이다. 요금은 성인 3200원, 청소년 2300원, 어린이 1600원이다.

이번 노선 신설로 서울 남부권 주요 거점으로의 접근성이 개선돼 시민들의 출퇴근과 통학 등 대중교통 이용 편의가 높아질 것으로 기대된다. 특히 광명뉴타운과 광명시흥 공공주택지구 등 도시개발에 따른 교통수요 증가에도 대응할 수 있을 전망이다.

박승원 시장은 “교통은 도시의 성장과 시민의 일상을 연결하는 중요한 기반”이라며 “변화하는 교통수요에 맞춰 대중교통 서비스를 확충해 시민들의 이동 편의를 높이겠다”고 말했다.