한국마사회 말박물관이 발달장애 청소년들의 예술적 재능을 발굴하고 창작 활동을 지원하기 위해 제3회 말그림 전시회 ‘나의 그림, 나의 드림’ 참가 작품을 모집한다.

17일 마사회에 따르면 이번 전시 주제는 ‘세계의 다양한 말 품종과 말문화’다. 전국에 거주하는 9~23세 발달장애 청소년이라면 누구나 참여할 수 있으며, 전 세계 200종 이상의 말 품종을 소재로 자유롭게 작품을 표현하면 된다.

▲제2회 말그림 전시회 ‘나의 그림, 나의 드림’ 참가 작품(김성현-행복을 달리다) ⓒ한국마사회

작품 규격은 4절지(394×545㎜)이며, 그림 재료와 표현 방식에는 제한이 없다. 1인당 1점까지 출품할 수 있다. 참가 희망자는 완성한 작품을 촬영해 오는 25일부터 다음 달 16일까지 담당자 이메일로 제출하면 된다.

접수된 작품은 주제 표현력과 창의성, 완성도 등을 종합적으로 심사해 총 25점을 선정한다. 선정작은 내년 2월 3일부터 3월 7일까지 말박물관 기획전시실에서 특별 전시되며, 전자도록으로도 제작돼 말박물관 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.

말박물관은 이번 공모전을 통해 발달장애 청소년들에게 작품 출품부터 전시까지 이어지는 예술가로서의 경험을 제공하고, 관람객들에게는 장애와 비장애의 경계를 넘어 다양한 예술적 표현을 감상할 수 있는 기회를 마련한다는 계획이다.

말박물관 관계자는 “장애인과 비장애인이 함께 누리는 문화예술 사업을 지속적으로 운영하겠다”며 “이번 전시회에 많은 참여와 관심을 바란다”고 말했다.