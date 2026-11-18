우성빈 부산 기장군수가 이재명 대통령의 불법행위 근절 발언을 간부회의에서 직접 공유하며 수십 년간 이어진 지역 토착 기득권의 잘못된 관행과 부패·낭비를 바로잡겠다는 의지를 드러냈다.

지난 17일 기장군에 따르면 우성빈 군수는 전날 열린 공개 업무보고에서 이재명 대통령의 제48회 국무회의 모두발언 영상 일부를 간부 공무원들과 함께 시청했다. 이어 대통령의 불법행위 근절 메시지를 기장군의 토착 기득권 문제와 연결하며 개선 의지를 밝혔다.

▲부산 기장군 관계자들이 일광항을 방문해 수산물 판매센터 재정비 계획에 대한 현장 설명을 듣고 있다. ⓒ기장군

영상에서 이 대통령은 재개발 현장의 명도 집행 방해와 이른바 '알박기' 사례를 거론하며 법을 어기고도 버티면 통한다는 인식을 바로잡아야 한다고 강조했다. 전국적으로 방치된 불법행위에 대한 실태조사도 지시했다.

영상 시청을 마친 우 군수는 "기장군에도 토착 비리를 비롯해 합법적 법질서를 방해하고 법을 어기면서 이익을 보는 집단이 여러 건 있을 수 있다"고 말했다.

이어 "취임한 지 4개월이 됐다"며 "그동안 기장군에서 수십 년 동안 방치돼 오던 것들 단단하게 쌓여 제대로 무너질 것 같지 않은 토착 기득권 세력의 잘못된 관습과 부패, 낭비를 목도했다"고 밝혔다.

다만 단기간에 모든 문제를 해결하겠다는 접근은 경계했다. 우 군수는 몇 달 만에 모든 것을 해결할 수 있다고 생각하지 않았다면서도 "하지만 은근하게, 끈기 있게, 그리고 또박또박 해결해 나갈 것"이라고 강조했다.

간부 공무원들에게도 "이런 부분에 대해 공직자분들, 특히 기장군의 간부 공무원들께서도 마음을 모아주셨으면 한다"고 당부했다. 지역의 오래된 관행을 바로잡는 과정에서 공직사회의 역할을 강조한 발언이다.

기장군은 지난 7월 부정부패·낭비성 의심사업 전수조사 TF를 출범시켜 사업 추진의 적법성과 예산 집행의 적정성, 특혜·이권 개입 여부 등을 점검하고 있다. 지난 9월에는 죽도 매입 절차에서 제기된 문제를 놓고 감사원에 감사를 청구했다.

우 군수가 이번 발언에서 특정 비리 당사자를 지목하지는 않은 가운데 기장군은 전수조사에서 위법·부당한 사항이 확인될 경우 관계 법령에 따라 조치하고 재발 방지를 위한 제도 개선도 추진한다는 방침이다.