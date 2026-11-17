경기콘텐츠진흥원은 지난 12일 여주시 동부경기문화창조허브에서 ‘2026 지역가치 창업가 육성 지원 사업 최종 성과 공유회’를 개최했다.

17일 경콘진에 따르면 이번 행사는 경기 동부권의 지역 자원을 활용한 창업기업 20곳이 지난 5개월간 추진한 사업화 성과를 공유하고 향후 성장 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

▲2026년 지역가치 창업가 육성 성과공유회 참석자들 기념촬영 ⓒ경기콘텐츠진흥원

참여기업들은 성과 공유회에서 지역 자원을 활용한 제품과 서비스 개발 과정, 사업화 성과 등을 발표하고 기업 간 협업 방안을 논의했다.

분야별 전문가들은 기업별 성과와 시장 경쟁력, 성장 가능성 등을 평가했으며, 현장 투표를 통해 여주 창업기업 ‘아카이브 봄’의 ‘여주서가-AI로 만드는 나만의 역사 이야기’를 우수 창업 아이템으로 선정했다.

참여기업들은 대외 수상과 국내외 판로 확대에서도 성과를 거뒀다. 아로마로아랩 장선미 대표는 한국농어촌공사 청년농업인 최우수상을 받았으며, 일부 기업은 베트남 등 해외 유통채널 진출을 위한 협의를 진행하고 있다.

경콘진은 이날 창업기업에 신규 현판을 전달하고 지속적인 성장을 응원했다.

탁용석 경콘진 원장은 “지역 고유 자원과 창업가들의 창의적인 아이디어가 결합한 창업 아이템이 국제 경쟁력을 갖춘 콘텐츠로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.