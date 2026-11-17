경기 하남시지역사회보장협의체가 문화생활을 누릴 기회가 적은 복지사각지대 이웃들에게 특별한 문화 체험의 시간을 선물했다.

하남시지역사회보장협의체 문화·환경분과와 자살예방분과는 지난 14일 하남문화예술회관 검단홀에서 복지사각지대 이웃을 위한 문화지원사업 ‘문화로 잇는 마음, 희망을 더하다’를 진행했다고 17일 밝혔다.

▲‘문화로 잇는 마음, 희망을 더하다’ 행사 참가자들 기념촬영 ⓒ하남시

이번 행사는 두 분과가 공동으로 추진한 연합 특성화사업으로, 평소 문화생활을 접하기 어려운 이웃들에게 공연 관람 기회를 제공하고 정서적 활력과 지역사회 소속감을 높이기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 복지사각지대 대상자를 비롯해 동 지역사회보장협의체 민간위원장과 맞춤형복지팀장 등 70명이 참석했다. 참석자들은 소시민들의 고단한 일상과 이웃 간 따뜻한 연대를 그린 한국 창작 뮤지컬 ‘빨래’를 함께 관람하며 문화예술을 통한 공감과 소통의 시간을 가졌다.

공연이 끝난 뒤에는 관람객들에게 작은 쿠키를 선물하며 문화공연의 여운과 함께 따뜻한 마음을 나누기도 했다.

이번 사업에 참여한 강성학 동협의체 부회장은 “평범했던 일상이 문화를 통해 특별한 추억이 되길 바라며 3개월 전부터 행사를 준비했다”며 “함께해 주신 이웃분들께 감사드린다”고 말했다.

이어 “앞으로도 문화가 우리 지역에 따뜻한 공동체를 형성하는 소중한 밑거름이 될 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.