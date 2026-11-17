경기 안양시가 주민자치 우수사례를 공유하고 지역공동체 활성화 방안을 모색하는 자리를 마련했다.

17일 안양시에 따르면 시는 전날 오후 2시 시청 대강당에서 ‘제7회 안양시 주민자치대회’를 개최했다. 이번 대회에는 관내 31개 동 주민자치센터가 참여해 주민자치(위원)회 운영과 주민자치 사업 등 한 해 동안 추진한 주요 활동과 성과를 공유했다.

▲‘제7회 안양시 주민자치대회’ 시상식 기념촬영 ⓒ안양시

시는 두 차례의 사전 평가를 거쳐 최종 9개 동을 선정했으며, 전문심사위원 평가를 통해 우수사례 발표심사를 진행했다. 심사 결과 대상은 ‘주민과 함께 만드는 내일, 소통하고 나누고 기억하는 충훈동’을 발표한 충훈동이 차지했다.

충훈동은 주민이 직접 기록자이자 창작자가 돼 사라져 가는 마을의 모습을 그림으로 남기는 활동과 3개년 마을 자료저장소(아카이브) 구축 계획을 소개해 호응을 얻었다. 이와 함께 월 1회 동네 한 바퀴, 출산 축하 선물 지원, 사회단체와 경로당 간 1대1 나눔, 카카오톡 채널을 통한 소통 등 주민 일상에 밀착한 공동체 활동도 우수사례로 제시했다.

최우수상은 ‘주민과 함께 마을형 지속가능발전목표를 실천하다!’를 발표한 안양7동에 돌아갔다. 우수상은 ‘함께 만드는 범계, 참여가 마을을 바꾸다’를 발표한 범계동과 ‘귀인들의 성장이야기, 귀인이 머물던 곳에서 자치를 꽃피우다’를 발표한 귀인동이 각각 수상했다.

이 밖에도 안양1동과 안양3동, 인덕원동, 호계2동, 호계3동이 장려상을 받았다.

시는 수상 동에 대상 300만원, 최우수상 200만원, 우수상 100만원, 장려상 60만원의 시상금을 각각 지급했다.

나현정 안양시주민자치협의회장은 “주민자치대회는 한 해 동안 주민자치(위원)회가 쌓아온 노력과 열정을 나누는 자리”라며 “우수사례 공유를 통해 서로에게 배우며 우리 동네에 맞는 주민자치의 길을 찾아가길 기대한다”고 말했다.

최대호 시장은 “올해 우수사례에서 확인한 주민 여러분의 역량을 바탕으로 내년에는 주민자치가 한 단계 더 도약하길 기대한다”며 “시도 주민참여 기회를 넓히고 자치 역량을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.