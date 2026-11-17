화성특례시가 경기도의 반도체 산업 초격차 전략에 발맞춰 대한민국 반도체 산업의 글로벌 경쟁력 강화에 힘을 보탠다.

17일 화성시에 따르면 정명근 시장은 이날 경기도경제과학진흥원과 차세대융합기술연구원에서 열린 ‘경기도 K-반도체 초격차 비전선포식’에 참석해 반도체 산업 발전을 위한 협력 의지를 밝혔다.

▲정명근 화성특례시장이 '경기도 K-반도체 초격차 비전 선포식'에서 피켓 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ화성특례시

이번 행사는 세계적으로 치열해지는 반도체 기술패권 경쟁에 대응하고, 경기도가 보유한 반도체 산업 역량을 하나로 모으기 위해 마련됐다. 기업과 대학, 연구기관이 함께 힘을 모아 세계 최대 반도체 메가클러스터를 조성하겠다는 비전도 공유했다.

이날 참석자들은 경기도의 K-반도체 초격차 비전과 반도체 클러스터 조성 방향을 살펴보고, 기업 관계자와 학생들의 의견을 듣는 시간을 가졌다. 이어 차세대융합기술연구원 반도체 기술센터를 방문해 반도체 기술개발과 연구지원 현장을 둘러봤다.

이 자리에서 정명근 시장은 반도체가 대한민국 경제를 이끄는 핵심 산업이라는 점을 강조하며, 경기도의 초격차 비전이 산업 현장에서 실질적인 성과로 이어지기를 기대한다고 전했다.

특히 화성시가 가진 산업적 강점을 바탕으로 경기도의 반도체 경쟁력 강화에 적극적으로 힘을 보태겠다는 뜻을 밝혔다.

화성시는 삼성전자 화성캠퍼스를 비롯해 ASML, ASM, 도쿄일렉트론 등 세계적인 반도체 제조·장비기업이 자리 잡은 국내 대표 반도체 산업도시다. 글로벌 기업과 지역 소재·부품·장비 기업이 함께 성장하는 산업 생태계를 갖추고 있어 대한민국 반도체 산업의 중요한 거점으로 주목받고 있다.

시는 이러한 산업 기반을 바탕으로 반도체 기업의 기술 경쟁력을 높이고 전문인력을 양성하는 한편, 산·학·연 협력도 확대해 나갈 방침이다. 경기도의 반도체 초격차 전략이 지역 산업의 성장과 기술혁신으로 이어질 수 있도록 적극 지원한다는 계획이다.

정 시장은 “반도체는 대한민국 경제의 새로운 역사를 쓰고 있는 핵심 전략산업”이라며 “경기도가 반도체 초격차의 큰 그림을 그린다면, 화성특례시는 산업 현장에서 그 비전이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “세계적인 반도체 기업들이 집적된 화성특례시의 강점을 바탕으로 기업이 투자하고 성장하기 좋은 환경을 조성하겠다”며 “반도체 클러스터 공모에도 경기도와 긴밀히 협력해 대한민국 반도체 산업의 글로벌 경쟁력 강화에 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.