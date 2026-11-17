임태희 전 경기도교육감이 이태한 특별검사팀에 지난 6월 치러진 경기도교육감 선거에 대한 추가 수사를 요청했다.

이는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등에 대한 특검의 수사 과정에서 경기도교육감 선거 이후 경기 광주시선거관리위원회 소속 직원이 개표상황표를 은닉·위조한 정황이 확인된데 따른 것이다.

▲임태희 전 경기도교육감은 17일 ‘이태한 선거관리위원회 특별검사팀’을 방문해 지난 6월 치러진 경기도교육감 선거와 관련한 각종 의혹에 대한 추가 수사를 요청했다. ⓒ임태희 전 경기교육감 측

임 전 교육감은 17일 이대형 인천시교육감 선거 출마자와 이병학 충남교육감 선거 출마자를 비롯해 방세환 전 경기 광주시장과 이은주 전 경기도의원 등과 함께 서울 서초동 ‘이태한 선거관리위원회 특별검사팀’ 사무실을 방문해 ‘6·3 지방선거 관련 의혹 추가 수사 요청서’를 전달했다.

그는 해당 요청서를 통해 △경기도교육감 선거 개표상황표 은닉·위조 의혹에 대한 경기도 전 지역 조사 확대 △일명 ‘신권다발투표지(벽돌투표지)’에 대한 실체 규명(인쇄·발급·교부 과정 검증) △사전투표함의 봉인·보관·이송 및 인수인계 과정 조사 △선거관리 전산시스템 원본 자료와 실제 진행 과정의 일치 여부 등 4개 사항에 대한 추가 수사의 필요성을 강조했다.

최근 특검의 수사를 통해 그동안 단순 개표결과 입력 오류로 알려졌던 경기 광주시 사례의 개표상황표 은닉·위조 정황이 새롭게 파악된 만큼, 6·3 지방선거를 둘러싼 각종 의혹에 대한 철저한 수사와 검증이 필요하다는 것이다.

임 전 교육감은 "6·3 지방선거 직후 경기도교육감 선거 과정에서 제기된 여러 의혹의 사실관계를 직접 확인하기 위해 소청과 증거보전 신청 및 정보공개 청구 등 제도적으로 가능한 모든 노력을 다했지만, 개인 차원에서는 선관위와 법원의 협조를 받는데 한계가 있었다"며 "이미 일부 의혹에 대한 사실관계가 수사 과정에서 확인된 만큼, 수사권과 전문성을 갖춘 특검에서 현재 제기된 여러 의혹을 철저히 수사해 국민들의 의구심을 해소해야 한다"고 주장했다.

한편, 선관위 특검은 지난 10일 경기도교육감 선거 개표 과정에서 선관위 직원이 개표상황표를 은닉·위조해 개표 결과가 실제와 달라지게 한 정황을 포착, 경기도선관위 및 경기 광주시선관위에 대한 강제수사에 나서는 등 본격적으로 수사에 돌입한 상태다.

앞서 경기선관위는 6·3 지방선거가 치러진 지 8일만인 지난 6월 11일 성남시중원구선관위와 경기 광주시선관위에서의 개표 과정에서 경기도교육감 선거 개표 결과에 착오 입력을 확인했다고 발표했다.

경기선관위는 성남시중원구 금광2동 제3투표소에서는 후보별 별도의 기호가 없는 교육감 선거의 특성상 투표용지 게재 순위(기본 순위)를 결정하고, 지역구기초의원선거구(순서)에 따라 교호 순번을 정해 개표 결과를 ‘개표상황표’에 입력하는 과정에서 후보별 개표 결과 입력에 착오가 발생했다고 설명했다.

또 광주시 초월읍 제2투표소에서는 투표지분류기운영부에서 개표사무원이 초월읍 제9투표소를 제2투표소로 오입력했던 사안을 개표 과정에서 바로잡았지만, 기존에 오입력한 제2투표소의 결과가 수정되지 않아 초월읍 제9투표소의 개표 결과가 제2투표소와 제9투표소에 중복입력됐다고 전했다.

이에 따라 경기도교육감 선거의 개표 결과는 △안민석 355만 7171표(52.81%)·임태희 317만 8132표(47.18%)에서 △안민석 355만 7356표(52.81%)·임태희 317만 8364표(47.18%)로 정정, 후보 간 최종 득표 차이가 당초 37만 9039표에서 37만 8992표로 47표 줄었다.

이와 함께 교육감 선거에 참여한 전체 투표자 수도 기존 673만 5303명에서 673만 5720명으로 변경됐다.