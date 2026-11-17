경기도가 대한민국 반도체 산업의 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 국회와 지방자치단체, 기업, 대학, 연구기관이 함께하는 협력체계를 구축하고 반도체 초격차 전략을 본격 추진한다.

특히 수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천 등 도내 8개 시의 반도체 산업 기반을 하나로 연결해 세계 최대 반도체 메가클러스터 조성을 추진하고, 기업 투자에 필요한 전력과 용수, 교통 등 핵심 기반시설도 적기에 공급한다는 계획이다.

▲추미애 경기도지사가 ‘경기도 반도체 초격차 전략위원회 제1회 회의’를 주재하고 있다. ⓒ경기도

17일 도에 따르면 추미애 지사는 이날 경기도경제과학진흥원에서 ‘경기도 반도체 초격차 전략위원회 제1회 회의’와 ‘K-반도체 초격차 비전선포식’을 잇달아 열고 이 같은 내용을 담은 ‘K-반도체 초격차 혁신대책’과 ‘반도체클러스터 조성 전략’을 발표했다.

이번 행사는 민선 9기 출범 이후 첫 결재 사항인 ‘반도체 초격차를 위한 K-반도체 혁신 대책’을 구체화하고, 글로벌 반도체 기술패권 경쟁에 대응하기 위한 산·학·연 협력 기반을 마련하는 데 의미를 뒀다.

이날 먼저 열린 전략위원회 회의에서는 반도체 분야 전문가 27명이 기획조정·인프라·생태계 등 3개 분과 위원으로 위촉됐다. 추 지사와 함께 위원회를 이끌 공동위원장에는 박재근 한양대 석학교수가 선출됐다.

전략위원회는 민간 전문가와 경기도가 함께 반도체 정책을 논의하고 주요 현안을 조정하는 협력기구다. 산업정책과 규제 개선, 글로벌 공급망 대응부터 전력·용수·교통 등 기반시설 확보, 팹리스와 소재·부품·장비 기업 지원까지 폭넓은 현안을 다룰 예정이다.

추 지사는 이날 “반도체는 국가 안보와 경제주권, 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략자산이 됐다”며 “지금의 호황을 차세대 기술 확보와 산업구조 고도화의 기회로 만들어야 한다”고 강조했다.

이어 “삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 세계적인 반도체 생산시설과 연구개발 역량, 팹리스와 소재·부품·장비 기업들이 집적돼 있는 경기도가 반도체 초격차를 실현할 가장 강력한 기반”이라고 말했다.

그러면서 전력과 용수, 교통 등 핵심 인프라를 적기에 확보하고 인허가 절차를 신속하게 진행해 기업 투자를 뒷받침하겠다는 뜻도 밝혔다.

이어 진행된 비전선포식에서는 ‘반도체 생산거점 가속’, ‘산업생태계 고도화’, ‘미래성장 기반 강화’를 3대 전략으로 하는 14개 세부 과제가 공개됐다.

▲‘경기도 반도체 초격차’ 비전선포식 ⓒ경기도

주요 내용은 용인과 평택 등 대규모 반도체 생산거점의 인허가 지원과 기반시설 확충을 비롯해 팹리스·소재·부품·장비 기업의 기술개발 및 실증 지원, 첨단 패키징 경쟁력 강화, 전문인력 양성 등이다. 청년 인재들이 지역에 정착할 수 있도록 교육과 정주여건 개선도 함께 추진한다.

도는 특히 반도체특별법에 따른 클러스터 지정 공모에 대비해 도내 8개 시의 산업 기반을 하나의 생태계로 연결하는 광역 협력체계를 구축하기로 했다.

이를 통해 설계와 연구개발부터 실증·검증, 첨단 제조·양산, 소재·부품·장비 공동개발, 전문인력 양성까지 이어지는 반도체 산업 기반을 마련한다는 구상이다.

현재 경기도는 8개 시와 함께 클러스터 지정 신청을 준비하고 있으며, 산업통상부의 공모가 공고되면 공동으로 신청할 예정이다. 이와 함께 대규모 반도체 투자가 차질 없이 진행될 수 있도록 관계기관과 협력해 전력·용수·교통 등 기반시설 확충과 행정절차 지원에도 속도를 낼 방침이다.

반도체 산업 성장과 지역사회의 상생을 위한 방안도 마련한다. 친환경 에너지를 확충하고 물 이용과 폐수를 줄이는 한편, 지역 주민과의 소통을 통해 지속가능한 산업 발전 기반을 조성한다는 계획이다.

이날 행사에서는 반도체 기업과 학생들의 현장 목소리를 듣는 시간도 마련됐다. 참석자들은 고가의 시험·분석장비 공동 활용과 기술개발·실증 지원, 청년 인재의 취업과 교육, 정주여건 개선 등 산업 현장에서 필요한 다양한 의견을 전달했다.

한 반도체 분야 대학원생이 실제 반도체 장비를 경험할 수 있는 기회 확대를 요청하자 추 지사는 차세대융합기술연구원과 지역협력연구센터의 실습·연구 지원사업을 소개하며 기업과의 연계도 확대하겠다고 답했다.

또한 한 팹리스 기업 관계자는 인공지능(AI) 분야에 집중된 지원을 차량과 무선통신, 사물인터넷(IoT) 등 시스템반도체 전반으로 확대하고, 경기도형 팹리스 실증펀드를 조성해 줄 것을 건의했다.

이에 추 지사는 “자금과 아이디어를 내면 연구와 실증을 연결해주는 네트워킹이 필요하다”며 “반도체 초격차 전략위원회를 통해 이러한 지원 전략을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.

행사 이후에는 차세대융합기술연구원에 마련된 경기도 반도체기술센터를 방문해 전자현미경(SEM·TEM) 등 반도체 소재·부품·장비 기업을 위한 분석·평가 시설을 둘러봤다. 총 413억 원을 투입해 구축한 반도체기술센터는 관련 기업의 기술개발과 경쟁력 강화를 지원하는 거점이다.

도는 이번 전략위원회 출범과 비전 선포를 계기로 반도체 산업 현장의 목소리를 정책에 적극 반영하고, 기업 투자부터 기술개발, 인재 양성, 산업 기반시설 확충까지 이어지는 지원체계를 강화해 나갈 계획이다.

이를 통해 도내 반도체 산업의 집적 효과를 높이고 세계 시장을 선도하는 K-반도체 초격차 경쟁력을 확보한다는 구상이다.