제87회 순국선열의 날인 17일 전남광주통합특별시 서구 광덕고등학교에서 독립유공자들의 희생을 기리는 기념식이 열렸다. 행사에서는 호남 의병과 광주학생독립운동의 역사를 담을 광주독립기념관 건립 필요성이 제기됐다.

고욱 광복회 광주광역시지부장은 기념사에서 "우리 광주에도 호남 의병과 광주학생독립운동, 민주주의 역사를 아우르는 광주독립기념관이 건립되기를 간절히 소망한다"고 밝혔다.

이어 "독립기념관이 청소년들이 선열들의 정신을 배우고 대한민국의 미래를 꿈꾸는 살아있는 역사 교육의 장이 되어야 한다"며 "선열들이 되찾아주신 나라를 넘어 그분들이 꿈꾸셨던 정의롭고 당당한 대한민국을 후손들에게 물려줘야 한다"고 강조했다.

▲고욱 광복회 광주광역시지부장이 17일 전남광주 서구 광덕고에서 열린 제 87회 순국선열의날 기념식에서 기념사를 진행하고 있다.2026.11.17ⓒ프레시안(김보현)

독립유공자 포상 전수식에서는 고 김우성 선생에게 추서된 건국훈장 애족장을 손자가, 고 오남근 선생에게 추서된 대통령표창을 손녀가 각각 전달받았다.

김우성 선생은 1928년 일본 오사카에서 비밀결사 '조선적화당'을 조직해 항일운동을 펼치다 옥고를 치렀다. 보성고 학생이던 오남근 선생은 1934년 서울에서 항일 비밀결사에 가입해 활동했다.

광복회 광주지부가 주관하고 광주지방보훈청과 광주특별시 후원으로 열린 이 행사에는 광복회원들과 보훈 및 관계당국과 독립유공자 유가족, 광덕고 1학년 학생 200여 명이 참석했다.

이날 기념식은 TBN 광주교통방송 어린이합창단의 기념 합창, 순국선열의 노래 제창과 만세삼창 순으로 진행됐으며, 김용달 광복회 학술원장의 역사 특강도 이어졌다.