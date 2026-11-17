인천광역시가 위성과 드론을 활용해 선박 접근이 어려운 무인도서의 해양쓰레기 처리에 나서면서 해양환경 관리 사각지대 해소에 힘을 쏟고 있다.

인천시는 지난 11일부터 13일까지 옹진군 자월면 사승봉도와 덕적면 문갑도 일대에서 고중량 드론을 활용해 해안에 쌓여 있던 해양쓰레기 약 7톤을 육지로 반출했다고 17일 밝혔다.

▲드론 활용 도서 쓰레기 반출 모습 ⓒ인천광역시

인천 앞바다의 섬들은 한강을 따라 유입된 생활쓰레기가 해류를 타고 밀려들면서 해마다 해양쓰레기 문제를 겪고 있다. 특히 상주 인구가 없고 정기 여객선도 운항하지 않는 무인도서는 쓰레기를 수거하더라도 육지로 옮기기 어려워 관리에 어려움이 컸다.

시는 이러한 문제를 해결하기 위해 ‘스마트 해양빌리지’ 사업을 추진하고 있다. 올해 위성과 드론을 활용해 옹진군 섬 해안을 살펴본 결과, 약 6000건의 해양쓰레기 분포 지점을 확인했으며 전체 규모는 약 400톤에 달하는 것으로 파악됐다.

조사 결과 사승봉도는 해안 곳곳에 쓰레기가 밀집해 집중적인 관리가 필요한 지역으로 나타났다. 지난 달 인천관광공사가 현장에서 정화활동을 벌여 쓰레기를 한곳에 모았지만, 선박이 접안하기 어려운 지형 탓에 육지까지 옮기지 못하고 해안에 임시로 쌓아둘 수밖에 없었다.

이에 시는 한 번에 최대 100kg까지 운반할 수 있는 고중량 드론을 투입했다. 드론은 해안에 임시 적치된 쓰레기를 운반선까지 직접 옮기며 기존 선박 중심의 수거 방식으로는 해결하기 어려웠던 운반 문제를 보완했다.

드론을 활용한 해양쓰레기 운반은 이번이 처음이 아니다. 시는 지난 9월 덕적도 해변 3곳에서 4.6톤을 반출한 데 이어 10월에는 문갑도와 소야도에서 12.1톤을 처리하는 등 드론 활용 범위를 꾸준히 넓혀왔다. 이번 작업을 포함하면 올해 드론을 통해 반출한 해양쓰레기는 약 24톤에 이른다.

특히 이번 사업은 위성으로 해양쓰레기 분포를 파악하고, 공공기관과 민간의 정화활동 및 주민 제보를 통해 수거 대상을 확인한 뒤 드론으로 운반까지 마무리했다는 점에서 의미가 있다. 쓰레기 탐지부터 수거와 운반, 최종 반출까지 이어지는 새로운 무인도서 해양환경 관리 방식이 현장에서 가능성을 보여준 것이다.

박광근 시 해양항공국장은 “무인도는 배가 닿지 않아 쓰레기를 모아두고도 육지로 옮기지 못하는 경우가 많았다”며 “드론 운반 지원을 확대해 수거 사각지대에 놓인 섬들의 해양쓰레기 처리 공백을 줄여나가겠다”고 말했다.