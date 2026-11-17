대학수학능력시험을 마친 수험생들이 잠시 학업의 부담을 내려놓고 가족, 친구들과 특별한 시간을 보낼 수 있도록 인천교통공사가 응원에 나선다.

인천교통공사는 2027학년도 대학수학능력시험을 치른 수험생들을 위해 오는 19일부터 다음 달 18일까지 ‘월미바다열차 수험생 특별 할인 이벤트’를 진행한다고 17일 밝혔다.

▲월미바다열차 ⓒ인천광역시

이번 행사는 오랜 시간 수능을 준비하며 노력해 온 수험생들에게 재충전의 기회를 제공하고, 월미도에서 가족과 친구들이 함께 즐거운 추억을 만들 수 있도록 마련됐다.

할인 대상은 2027학년도 수능 수험생 본인과 동반 2명까지다. 이벤트 기간 중 평일인 화요일부터 금요일까지 수험표를 지참해 현장에서 발권하면 월미바다열차 이용요금의 50%를 할인받을 수 있다. 월요일은 정기 휴무이며, 다른 할인 혜택과 중복 적용은 불가능하다.

할인 적용 시 평일 요금은 어른 1만1000원에서 5500원으로, 노인과 청소년은 8000원에서 4000원으로 낮아진다. 어린이 요금도 기존 7000원에서 3500원으로 할인된다.

월미바다열차는 월미도의 아름다운 해안 경관과 인천 앞바다를 한눈에 감상할 수 있는 국내 최초의 도심형 관광 모노레일이다. 월미문화의거리를 비롯한 주변 관광명소와 연계해 즐길 수 있어 인천을 찾는 관광객들에게 꾸준히 사랑받고 있다.

특히 이번 할인 이벤트는 수능을 마친 수험생들이 바다 풍경을 감상하며 그동안 쌓인 긴장을 풀고, 소중한 사람들과 여유로운 시간을 보내는 기회가 될 것으로 기대된다.

인천교통공사는 이번 행사가 수험생들의 노고를 격려하는 동시에 평일 관광 수요를 높이고 월미도 일대 관광 활성화에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

최정규 인천교통공사 사장은 “오랜 시간 수능을 준비하며 최선을 다한 모든 수험생에게 따뜻한 격려와 응원의 마음을 전한다”며 “이번 할인 이벤트를 통해 가족, 친구들과 함께 월미바다열차에서 잠시나마 학업의 부담을 내려놓고 소중한 추억을 만드는 시간이 되길 바란다”고 말했다.