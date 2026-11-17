전남 강진군 개최한 '2026 강진피싱마스터스 아오맥스컵 주꾸미 선상낚시대회'가 전국 각지에서 몰려든 낚시인들의 호응 속에 성공적으로 마무리됐다.

17일 군에 따르면 지난 14~15일 이틀간 마량항 일원에서 열린 이번 대회는 전국 각지에서 모인 낚시객 259명이 어선 14척에 나눠 승선해 강진 바다를 무대로 기량을 겨뤘다.

특히 전체 참가자의 약 96.5%가 외지에서 찾아왔으며, 이 중 63%가 대회 기간 관내 숙박시설을 이용해 지역경제에 직접적으로 도움을 준 것으로 분석됐다.

참가비, 식비, 숙박비 등을 포함한 총 지역경제 효과는 약 1억 6500만원에 달한다. 이번 낚시대회는 단순한 1회성 행사를 넘어 체류형 해양관광 콘텐츠로서의 가능성을 보여주었다.

▲이달 15일 개최된 '강진피싱마스터스' 주꾸미 낚시대회 시상식 모습.ⓒ강진군

대회 결과 광양시에서 온 A씨가 이틀간 총 6.46kg을 낚으며 1위를 차지해 상금 1000만원을 받았다. 2위는 무안군 B씨(6.16kg), 3위는 함평군 C씨(5.96kg)가 차지해 각각 500만원과 300만원의 상금을 거머쥐었다.

대회는 순위와 시상에 그치지 않고, 마량항에서 낚아 올린 싱싱한 주꾸미 전량을 마량면 12개 마을회관과 복지회관에 전달해 지역 어르신들과 따뜻함을 나누는 뜻 깊은 시간으로 마무리됐다.

강진원 강진군수는 "전국에서 찾아온 낚시인들이 강진 바다의 매력을 만끽하고, 대회의 결실을 지역 주민들과 함께 나눈 점이 매우 감명깊다"며 "이 대회가 낚시인에게는 다시 찾고 싶은 여행지, 주민에게는 실질적인 도움이 되는 해양관광으로 더욱 발전하도록 힘쓰겠다"고 말했다.

'2026 강진 피싱마스터스'는 오는 28일 혼다컵 감성돔 선상낚시대회를 이어간다. 자세한 대회 정보는 강진 피싱마스터스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.