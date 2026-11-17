전남광주통합특별시 영암군이 올해보다 726억 원(10.09%) 증가한 7917억 원 규모의 2027년도 본예산안을 편성해 군의회에 제출했다.

17일 군에 따르면 민선9기 출범 이후 처음 편성하는 본예산은 군민 누구나 기본적인 행복을 누리는 '영암형 기본행복사회' 실현과 지역경제 선순환, 미래 성장동력 확보에 중점을 뒀다.

▲영암군청 전경

회계별로는 일반회계가 7217억 원으로 올해보다 684억 원(10.48%) 늘었고, 특별회계는 700억 원으로 41억 원(6.2%) 증가했다.

주요 세입은 지방교부세 3490억 원(44.08%), 국․시비 보조금 3050억 원(38.52%), 지방세 746억 원(9.42%), 세외수입 292억 원(3.68%)으로 구성됐다.

세출예산은 농림해양수산 분야에 1950억 원(24.64%)으로 가장 많은 비중을 배정했으며, 이어 사회복지 1769억 원(22.35%), 환경․보건 1074억 원(13.57%), 국토․교통 및 지역개발 821억 원(10.37%), 문화․관광 455억 원(5.75%), 공공행정․교육 396억 원(4.99%), 산업․중소기업․에너지 261억 원(3.29%) 순으로 편성됐다.

특히 군민 복지 안전망을 강화하기 위해 생계급여 130억 원, 영유아 보육료 및 아동수당 74억 원, 노인 맞춤 돌봄서비스 49억 원, 노인일자리 및 사회활동 지원 101억 원, 장애인 활동지원 63억 원, 다문화가정 지원 11억 원 등 다각적인 복지정책을 반영했다. 스마트 AI 통합돌봄 혁신모델 구축 사업에도 7억 원을 투자해 돌봄 취약계층 대상 24시간 안부 확인과 이상징후 감지를 추진한다.

우승희 영암군수는 "이번 본예산안은 민선8기에서 시작된 변화를 완성하고 민선9기의 성장 전략을 본격화하는 재정 계획"이라며 "제한된 재원을 꼭 필요한 곳에 집중 투입해 군민 행복과 지역소득 창출에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편 영암군의 2027년도 본예산안은 오는 23일부터 다음 달 18일까지 열리는 제330회 영암군의회 제2차 정례회에서 심의, 최종 확정될 예정이다.