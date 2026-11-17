전남광주통합특별시가 철도·도로 등 광역 교통망을 대폭 확충하고 '올타(ALL-TA) 버스'와 '남도패스'를 도입해 광주와 전남 전역을 '하나의 생활권'으로 묶는 교통 대전환 계획을 발표했다. △10분 이내 대중교통 접근 △30분 이내 권역거점 연결 △60분 이내 광역 이동을 목표로, 도심과 농어촌·섬 지역 간 교통 격차를 해소하겠다는 구상이다.

전남광주통합특별시는 17일 광주청사 기자실에서 이 같은 내용을 골자로 한 '전남-광주 통합교통체계 구축 계획'을 공개했다. 그러나 장기적인 청사진에 비해 당장 시민이 체감할 수 있는 버스 노선 정보와 요금 체계가 구체적이지 않고, 수요 예측과 재원 분담 방안에 대한 의문도 제기돼 과제가 만만치 않다는 지적도 나온다.

▲민선 9기 전남광주통합특별시 통합교통구축계획안ⓒ전남광주통합특별시

◇올타버스·플랫폼·남도패스 '3종 세트'로 편의·복지 UP

이번 계획의 핵심은 '올타(ALL-TA) 버스'다. '모두가 탄다'는 의미의 올타버스는 목포역, 순천역, 광주송정역 등 주요 거점을 중심으로 권역 내·외를 빠르게 연결하는 광역급행버스다. 현재 6개 노선(35대)에서 향후 총 24개 노선으로 대폭 확대해 특별시 전역을 촘촘히 잇는다는 계획이다.

교통 서비스도 하나로 통합된다. 2027년 하반기부터 단계적으로 선보일 '올타 통합교통플랫폼'은 하나의 앱으로 모든 교통수단의 검색·예약·결제가 가능한 MaaS(Mobility as a Service) 시스템이다. 버스는 물론 철도, 여객선, 항공까지 연계해 '출발부터 도착까지' 막힘없는 이동을 지원한다.

교통비 부담을 덜어줄 '남도패스'도 2027년 7월 도입을 목표로 추진된다. 기존 광주·전남의 제도를 통합, 청년 지원 연령을 39세까지 확대하고 어르신·저소득층 혜택을 강화하는 교통복지 정책이다. 제각각인 환승 기준도 정비해 권역 간 이동에도 환승 혜택을 적용할 방침이다.

◇철도·도로망 확충으로 '60분 광역 이동' 실현

장기적으로는 대규모 SOC 확충에 나선다. 철도는 △광주도시철도 2호선 안전 개통 및 3호선 추진 △나주광주, 화순광주 등 광역철도 △대구~광주 달빛철도, 서해안선 등 일반철도 △호남고속철도 2단계, 전라선 고속화 등 고속철도망을 촘촘히 연결한다.

고속도로 역시 광주 외곽순환망을 보완하고 진도영암광주, 완도강진광주 등 주요 축을 강화하는 등 총 9개 노선(372.2km)을 확충해 남부해안지역의 접근성을 획기적으로 개선할 계획이다.

농어촌과 섬 지역을 위한 맞춤형 대책도 담겼다. 수요응답형 버스(DRT)와 100원 택시 등을 확대하고, 미래 교통수단인 해상DRT와 도서형 도심항공교통(UAM) 도입도 검토한다.

▲김영선 전남광주통합특별시 통합교통국장이 2일 광주청사 기자 간담회에서 버스노선 개편 상황에 대해 설명하고 있다.2026.11.02ⓒ프레시안(김보현)

◇ "수요 예측 부실", "재원 분담은?"…현실적 과제 지적 쏟아져

다만 이날 계획 발표 직후 이어진 기자 질의응답에서는 장밋빛 청사진에 대한 현실적인 우려가 쏟아졌다.

당장 운행 중인 올타버스 노선조차 시민들에게 제대로 알려지지 않았다는 지적과 함께, 확대될 24개 노선의 구체적인 경로와 요금, 환승 체계에 대한 설명이 부족하다는 비판이 나왔다.

김영선 통합교통국장은 현재 운행 실적에 대해 "무안-목포 올타는 50명 정도지만 광주발 화순·나주 노선은 수천 명 수준"면서 "현재 각 시·군과 광역교통협의체를 구성할 예정이며, 수요조사를 통해 보완하겠다"고 밝혔다.

이에 "과거 공항 셔틀버스처럼 공급 확대가 반드시 수요 증가로 이어지는 것은 아니다"라며 정확한 수요 예측의 필요성이 제기하기도 했다.

재원 분담 문제도 핵심 과제로 떠올랐다. 시군별로 요금과 공영제·민영제 등 운영 체계가 달라 일괄적인 통합요금제 도입이 어렵고, 무상버스 확대에 따른 막대한 재정 부담을 누가 질 것인지에 대한 명확한 답이 나오지 않았다. 김 국장은 "무상교통 비용을 통합시가 전부 부담하기는 어렵다"며 "시군과 협의해야 할 과제"라고 밝혔다.

김영선 통합교통국장은 "행정통합의 효과는 교통으로 연결될 때 시민들이 체감할 수 있다"며 " 속도감 있게 추진해 전남광주를 하나의 교통생활권으로 만들겠다"고 말했다.