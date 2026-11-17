경기아트센터는 청년 음악가들의 예술세계를 선보이는 ‘꿈 페스티벌(GGUM FESTIVAL·GyeongGi Ultra Music FESTIVAL)’을 개최한다고 17일 밝혔다.

▲‘GGUM FESTIVAL’ 공연 포스터. ⓒ경기아트센터

오는 19일 경기아트센터 소극장에서 펼쳐지는 ‘꿈 페스티벌’은 경기지역 청년예술인에게 공연 기회와 제작 경험을 제공해 예술 활동의 성장을 지원하는 ‘2026 경기 청년예술 기회무대’의 일환으로, 실용음악 분야의 청년 음악가 7팀이 실력을 선보이는 무대다.

‘싱어게인4’ 44호 가수로 출연한 싱어송라이터 한성일과 ‘베일드뮤지션’ 준우승자인 김지언을 비롯해 개성 있는 사운드와 공감할 수 있는 이야기를 밴드 ‘업스타’와 서정적인 멜로디를 노래하는 얼터너티브 팝 밴드 ‘CHE!VEE’, R&B·소울·어쿠스틱 음악을 지향하는 ‘천지욱’, 일상의 감정을 음악에 담는 밴드 ‘Sunsat’, 4인조 얼터너티브 하드록 밴드 ‘커서’가 참여해 다양한 퍼포먼스로 무대를 채울 예정이다.

공연은 7세 이상 관람가로, 전석 무료다.

예매 및 자세한 공연 정보 확인은 경기아트센터 홈페이지에서 가능하다.