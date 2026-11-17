▲윤병태 나주시장(가운데)이 수매현장에서 농업인을 격려하고 있다.2026.11.12.ⓒ나주시

전남광주 나주시가 2026년산 공공비축미곡 8130톤 매입에 본격 착수했다.

17일 나주시에 따르면 지난 12일 동강면을 시작으로 관내 읍면동별 공공비축 건조벼 매입을 순차적으로 진행하고 있다.

올해 정부의 공공비축미곡 매입 규모는 가루쌀 3만 5000톤을 포함해 총 40만 톤으로, 정부의 양곡 수급계획에 따라 지역별 매입물량이 배정됐다.

나주시에 배정된 올해 공공비축미곡은 총 8130톤, 2025년 비교 기준 물량은 총 8724톤, 전년 대비 6.8% 감소했다. 이는 전남광주통합특별시 전체 매입물량 감소율인 14.7%보다 7.9%포인트 낮은 수준이다.

다만 매입물량 감소 폭이 상대적으로 작더라도 실제 배정 물량이 줄어든 만큼 농업인들의 안정적인 출하와 판로 확보를 위한 추가 대책이 필요한 상황이다.

▲나주시가 동강면을 시작으로 2026년산 공공비축 건조벼 매입을 추진하고 있다.2026.11.12.ⓒ나주시

나주시는 농가별 형평성과 안정적인 매입을 고려해 읍면동별 재배면적과 전년도 매입 실적 등을 종합적으로 검토하고 매입물량을 배정했다.

특히 수확기 농업인들의 경영 부담을 최소화하기 위해 매입 현장에서 제기되는 애로사항을 수렴하고, 농림축산식품부와 전남광주통합특별시에 공공비축미곡 추가 배정을 적극 건의할 계획이다.

윤병태 나주시장은 "정부의 양곡 수급계획에 따라 공공비축미곡 매입물량이 지난해보다 감소했지만, 농업인들의 경영 부담을 최소화하고 안정적인 판로를 확보할 수 있도록 현장의 목소리를 적극 수렴하겠다"고 말했다.