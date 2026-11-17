광복회 전라남도지부(지부장 송인정)는 17일 오전 전남광주통합특별시 무안청사 왕인실에서 '제87회 순국선열의 날 기념식'을 개최하고 조국의 독립을 위해 헌신한 순국선열들의 숭고한 희생정신을 기렸다.

'꽃다운 향기여 영원하라'를 주제로 열린 이날 기념식에는 전남지역 광복회원과 독립유공자 유가족을 비롯해 윤난실 전남광주통합특별시 시민주권부시장, 허승준 광주교육대학교 총장, 고승범 해군 제3함대 사령관, 서정미 전남동부보훈지청장, 전남지역 보훈단체장과 학생 등 200여 명이 참석했다.

행사는 국민의례를 시작으로 개식사, 독립유공자 정부 포상 전수, 명예졸업장 추서, 약사보고, 기념사, 추모사, 기념공연, 순국선열의 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행됐다.

▲송인정 지부장이 개식사를 하고 있다. 2026. 11. 17 ⓒ광복회 전라남도지부

이날 독립유공자 정부 포상에서는 1935년 4월 전북 고창군에서 일제의 식민통치에 반대하는 비밀결사 활동을 벌이다 체포돼 옥고를 치른 고(故) 김용선 선생에게 대통령 표창이 추서됐다. 표창은 고인의 자녀인 김일중 씨가 대신 전수받았다.

특히 일제강점기인 1928년부터 1930년 사이 학생독립운동에 참여했다는 이유로 퇴학 처분을 받아 끝내 졸업하지 못한 학생 30명에게 명예졸업장을 추서해 의미를 더했다. 독립운동에 참여했다는 이유로 학업의 결실조차 맺지 못했던 학생들의 명예를 뒤늦게나마 회복하고 그들의 용기와 희생을 기리는 자리였다.

특히 이날 명예졸업장을 추서받은 학생 30명은 일제강점기인 1928년부터 1930년 사이 학생독립운동에 참여했다는 이유로 퇴학 처분을 받아 졸업의 기회마저 박탈당한 이들이다.

독립을 향한 신념과 용기로 일제의 탄압에 맞섰지만 학업을 마치지 못했던 학생들의 명예를 뒤늦게나마 회복했다는 점에서 의미를 더했다. 이번 추서는 과거의 희생을 기억하는 데 그치지 않고 독립운동의 숭고한 정신을 미래세대에 계승해야 한다는 역사적 책임을 되새기는 계기가 됐다.

송인정 지부장은 개식사에서 "독립운동의 역사는 정파와 이념, 세대와 시대를 초월해 존중받아야 할 대한민국의 근본이며, 그 정신은 어떠한 상황에서도 훼손되거나 퇴색되서는 안 될 민족의 가치"라고 강조했다.

한편 순국선열의 날은 국권 회복을 위해 헌신하고 희생한 순국선열의 독립정신과 희생정신을 기리기 위해 제정된 국가기념일이다.