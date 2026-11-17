추미애 경기도지사와 도내 31개 시군 단체장들이 지방정부의 재정 부담을 줄이고 안정적인 지방재원을 확보하기 위해 한목소리를 냈다.

17일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 안양아트센터 컨벤션홀에서 열린 경기도시장군수협의회 민선9기 제1차 정기회의에 참석해 ‘기초 지방정부 재정부담 완화 및 국가 재정책임 강화 촉구’ 공동건의문에 서명했다.

▲경기도시장군수협의회 민선9기 제1차 정기회의 진행 현장 ⓒ경기도

현직 경기도지사가 시장군수협의회 정기회의에 참석해 시군 단체장들과 지역 현안을 논의한 것은 이번이 처음이다.

공동건의문에는 국가직 소방공무원 인건비에 대한 국가 재정책임 강화와 지방교부세의 안정적인 재원 보장, 지방우대지수 개선 및 사회복지 분야 국비 지원 확대 등의 내용이 담겼다.

특히 도내 31개 시군 가운데 24개 시군이 지방우대지수 지원 수준이 가장 낮은 1권역으로 분류된 데 대해 지역별 재정 여건과 특수성이 충분히 반영되지 못하고 있다는 우려도 제기됐다.

이날 회의에서는 교산신도시 자족도시 건설을 위한 과밀억제권역 조정 등 시군의 주요 현안도 논의됐다. 추 지사는 관련 법률 개정이 필요한 사안인 만큼 경기도가 주관해 지역 국회의원들과 간담회를 마련하겠다고 밝혔다.

추 지사는 “경기도정은 결코 경기도만 따로 나갈 수 없다”며 “31개 시군이 한몸으로 같은 방향을 향해 도민을 위해 나아갈 때 성과를 낼 수 있다”고 말했다.

최대호 경기도시장군수협의회장은 “31개 시군이 하나의 목소리로 연대하고 지혜를 모아 대응해야 지방정부의 재정자율성을 지키고 도민의 삶을 보호할 수 있다”고 강조했다.

한편 추 지사는 이날 회의 이후 안양시 스마트도시통합센터를 방문해 재난·안전·교통 분야의 스마트도시 운영 현황을 살펴보고 자율주행차량 등 주요 시설을 체험했다.